Gri kategoride aranan terörist yakalandı

Gri kategoride aranan "Şiyar Erzurum" kod adlı PKK'lı terörist İslam Biliz, düzenlenen sınır ötesi operasyonla yakalandı.

Erzurum Valiliği'nden yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi;

PKK'lı "Şiyar Erzurum" kod adlı İslam Biliz, MİT ve Jandarma'nın Ermenistan'a mücavir Türkiye-İran sınırında düzenlediği ortak operasyon ile yakalandı. İslam Biliz, İçişleri Bakanlığı'nın arananlar listesinde gri kategoride yer alıyordu. Şiyar Erzurum kod adlı teröristin 2015 yılında PKKKCK'ya katıldığı ve Irak kuzeyindeki örgüt kamplarında saldırısabotaj eğitimi aldığı tespit edildi. İslam Biliz, Erzurum Karayazı kırsalının yanı sıra İran'da da faaliyet gösteriyordu.