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  4. 16 Ocak 2019 09:42

Gri listedeki terörist teslim oldu

Terör arananlar listesinde 300 bin TL ödülle gri listede bulunan Rıdvan Ertaş isimli terörist, güvenlik güçlerine teslim oldu.

Gri listedeki terörist teslim oldu
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İçişleri Bakanlığının "Terörden Arananlar Listesi"nde 300 bin lira ödülle gri kategoride yer alan PKK'lı terörist Rıdvan Ertaş'ın, Habur Sınır Kapısında güvenlik güçlerine teslim olduğu bildirildi.

Valilikten yapılan açıklamada, Emniyet Müdürlüğünce kırsal alanda ve çatışma bölgelerinde bulunan terör örgütü PKK mensuplarının deşifre edilmesine yönelik yürütülen çalışmaların devam ettiği belirtildi.

Bu kapsamda Irak ve Suriye kırsalında silahlı faaliyet yürüten, Bakanlığın "Terörden Arananlar Listesi"nde gri kategoride yer alan, 300 bin lira ödülle aranan terörist Ertaş'ın Habur Sınır Kapısı'na gelerek güvenlik güçlerine teslim olduğu ifade edilen açıklamada, Ertaş'ın terör örgütü PKK'ya Diyarbakır'dan katılım sağladığı kaydedildi.

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