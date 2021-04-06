Güldane Esra Erol'u da izleyiciyi de çileden çıkardı!

ATV ekranlarında yayınlanan Esra Erol'a katılan Güldane'nin sözleri hem Esra Erol'u hem de ekran başındaki izleyicileri çileden çıkarttı. Sosyal medyadan "doları sansürleyeceğinize bu iğrençlikleri sansürlesenize" tepkileri yükseldi.

Esra Erol'da programı yine gündeme bomba gibi düştü. Dolandırıldığını iddia eden Muzaffer amca çileden çıktı. Güldane isimli kadın verdiği yanıtlarla şoke etti.

Kendisinden 30 yaş küçük Güldane isimli bir kadınla evlilik yaptığını ifade eden Muzaffer amca; Güldane'nin nikahtan 3 ay sonra altınları ve paraları alarak evden kaçtığını söyledi. Evlenmek için Muzaffer amcadan araba ve altın isteyen Güldane'nin aldıkları sadece bunlar değil. "Başlık parası" adı altında Güldane'nin ablasına belirli bir miktar para veren Muzaffer amca; Güldane'yi bulmak ve boşanmak istediğini dile getirdi.

Muzaffer amcanın bir diğer iddiası ise, Güldane'nin yalnız değil yeğenleriyle birlikte yaşıyor olması! 25 yaşındaki ve 18 yaşındaki iki yeğeniyle beraber yaşayan Güldane, herkesin kafasını karıştırdı.

Cuma günü canlı yayına katılan Güldane, kendisi hakkında söylenen hiçbir suçlamayı kabul etmedi. Hatta Muzaffer amcanın, kendisiyle "zorla" evlendiğini iddia etti. Ancak daha önce Güldane'nin birliktelik yaşadığı insanlar Esra Erol'un canlı yayınına bağlanınca ortalık karıştı!

UYGUNSUZ FOTOĞRAF ŞOKU

Hem cuma günü hem de pazartesi yayına bağlanan kişiler; yuvalarının Güldane yüzünden yıkıldığını anlattı. Telefona bağlanan kişilerin söylediğine göre Güldane özellikle evli erkeklerle birliktelik yaşıyor ve onlardan maddi kazanç sağlıyormuş! Yayına bağlanan bazı kadınlar ise Güldane'nin eşlerine uygunsuz fotoğraflar attığını iddia etti.

Ancak Güldane'nin bu iddialara tek yanıtı; "Evli erkeklerle birlikte oluyorsam kime ne? Bunların hepsi yalan söylüyor!" oldu.

Esra Erol ve avukat Hülya Kuran'ın sorularına cevap vermemek için direnen ve sadece "Yalan söylüyorlar" diyen Güldane hem Esra Erol'u hem de ekran başındaki izleyicileri çileden çıkartmayı başardı.