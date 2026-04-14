  4. Gülistan Doku davasında dev operasyon: Eski valinin oğlu da gözaltında !

Gülistan Doku davasında dev operasyon: Eski valinin oğlu da gözaltında !

Türkiye’nin yıllardır kanayan yarası Gülistan Doku davasında düğmeye basıldı! 2020’den bu yana kayıp olan üniversite öğrencisi için yürütülen soruşturmada 7 ildeki eş zamanlı operasyonlarda, Doku'nun erkek arkadaşı Z.A. ve dönemin valisinin oğlu M.T.S. dahil 11 kişi gözaltına alındı.

2020 yılından bu yana kayıp olan Gülistan Doku’ya ilişkin yürütülen soruşturmada cinayet şüphesiyle 13 şüphelinin yakalanmasına yönelik 7 ilde eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyonda aralarında Doku'nun erkek arkadaşı Z.A. ve dönemin Tunceli Valisi Tuncay Sonel'in oğlu M.T.S. de bulunduğu 11 kişi gözaltına alındı.

Türkiye’nin yıllardır kanayan yarası Gülistan Doku davasında düğmeye basıldı! 2020’den bu yana kayıp olan üniversite öğrencisi için yürütülen soruşturmada 7 ildeki eş zamanlı operasyonlarda, Doku'nun erkek arkadaşı Z.A. ve dönemin valisinin oğlu M.T.S. dahil 11 kişi gözaltına alındı.

Tunceli’de 5 Ocak 2020 yılından bu yana kayıp olarak aranan Munzur Üniversitesi Çocuk Gelişim Bölümü 2'nci sınıf öğrencisi Gülistan Doku soruşturması kapsamında, dosyada cinayet şüphesi üzerine geniş çaplı operasyon başlatıldı.

Türkiye’nin yıllardır kanayan yarası Gülistan Doku davasında düğmeye basıldı! 2020’den bu yana kayıp olan üniversite öğrencisi için yürütülen soruşturmada 7 ildeki eş zamanlı operasyonlarda, Doku'nun erkek arkadaşı Z.A. ve dönemin valisinin oğlu M.T.S. dahil 11 kişi gözaltına alındı.

Soruşturmayı yürüten birimlerce İstanbul, Ankara, Bursa, İzmir, Antalya, Elazığ ve Tunceli’de 13 şüphelinin yakalanmasına yönelik eş zamanlı operasyonlar düzenlendi.

Türkiye’nin yıllardır kanayan yarası Gülistan Doku davasında düğmeye basıldı! 2020’den bu yana kayıp olan üniversite öğrencisi için yürütülen soruşturmada 7 ildeki eş zamanlı operasyonlarda, Doku'nun erkek arkadaşı Z.A. ve dönemin valisinin oğlu M.T.S. dahil 11 kişi gözaltına alındı.

Operasyonda, Gülistan Doku’nun erkek arkadaşı Z.A., onun eski polis olan üvey babası E.Y., annesi C.Y., U.A., E.E., dönemin Tunceli Valisi ve halen İçişleri Bakanlığı müfettişi olan Tuncay Sonel’in oğlu M.T.S., G.E.,⁠ ⁠S.G., ⁠S.Ö., ⁠C.A., ⁠N.A., gözaltına alındı. Şüphelilerin yakalanmasına yönelik çalışmaların devam ettiği, gözaltı işlemlerinin sürdüğü kaydedildi. (DHA)

 

DHA

Ekranların usta oyuncusu tam 72 kilo verip bambaşka bir görünüme kavuştu
Ekranların usta oyuncusu tam 72 kilo verip bambaşka bir görünüme kavuştu
İslam Memiş'ten altın ve konut uyarısı peş peşe geldi: ''Her şey değişebilir, bu rakamı bekleyin''
İslam Memiş'ten altın ve konut uyarısı peş peşe geldi: ''Her şey değişebilir, bu rakamı bekleyin''
Okula gitmeyince ortaya çıktı! Ayşegül öğretmen evinde ölü bulundu
Okula gitmeyince ortaya çıktı! Ayşegül öğretmen evinde ölü bulundu
Cenaze töreninde Kılıçaroğlu ve Özel arasında soğuk rüzgarlar!
Cenaze töreninde Kılıçaroğlu ve Özel arasında soğuk rüzgarlar!
Pop müziğin güzel ismi sınırları zorladığı yeni imajıyla sosyal medyayı ikiye böldü!
Pop müziğin güzel ismi sınırları zorladığı yeni imajıyla sosyal medyayı ikiye böldü!
Sosyetenin güzel isminin bir deri, bir kemik kalmış son halini görenler gözlerine inanamadı
Sosyetenin güzel isminin bir deri, bir kemik kalmış son halini görenler gözlerine inanamadı
Heyelan yıktı geçti! Tesis büyük hasar gördü, yollarda dev yarıklar oluştu
Heyelan yıktı geçti! Tesis büyük hasar gördü, yollarda dev yarıklar oluştu
Bahar değil adeta yaz geliyor: Sıcaklıklar 30 dereceye fırlayacak! Ancak yağmur uyarısı da geldi!
Bahar değil adeta yaz geliyor: Sıcaklıklar 30 dereceye fırlayacak! Ancak yağmur uyarısı da geldi!
Trump şimdi de İran'dan sonra savaş açacağı ülkeyi ilan etti! Trump şimdi de İran'dan sonra savaş açacağı ülkeyi ilan etti! Doğal gaz ve elektriğe yeni zam gelecek mi ? Bakan'dan dikkat çeken sözler Doğal gaz ve elektriğe yeni zam gelecek mi ? Bakan'dan dikkat çeken sözler 16 yaşındaki bir çocuğu sopalarla dövüp videoya kaydederek sosyal medyada paylaştılar! 16 yaşındaki bir çocuğu sopalarla dövüp videoya kaydederek sosyal medyada paylaştılar! Benzin ve motorin fiyatlarına bugün indirim geldi, şimdi de zam geliyor! Benzin ve motorin fiyatlarına bugün indirim geldi, şimdi de zam geliyor! Aradığınız habere şu an ulaşılamıyor; Erdoğan hakkındaki o haber yayından kaldırıldı! Aradığınız habere şu an ulaşılamıyor; Erdoğan hakkındaki o haber yayından kaldırıldı! Baba mirası tonlarca altınını İsviçre'den Türkiye'ye bir türlü getiremedi! Baba mirası tonlarca altınını İsviçre'den Türkiye'ye bir türlü getiremedi! VakıfBank şampiyonluk kapısını araladı! Fenerbahçe'yi deviren Sultanlar seride öne geçti VakıfBank şampiyonluk kapısını araladı! Fenerbahçe'yi deviren Sultanlar seride öne geçti Burak Yılmaz TFF ve MHK'yı bombalayıp istifa etti! ''Bana yasa dışı bahis kumpası kurdular!'' Burak Yılmaz TFF ve MHK'yı bombalayıp istifa etti! ''Bana yasa dışı bahis kumpası kurdular!'' Genç kadın turistler tezgahında kuyruk olan yakışıklı kestaneci bir fenomen oldu! Genç kadın turistler tezgahında kuyruk olan yakışıklı kestaneci bir fenomen oldu! Yeşil sahada görülmemiş olay: Hakem penaltı verdi, polis gözaltına aldı, mahkeme tutukladı! Yeşil sahada görülmemiş olay: Hakem penaltı verdi, polis gözaltına aldı, mahkeme tutukladı!