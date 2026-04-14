  Gülistan Doku soruşturmasında kırmızı bülten kararı

Tunceli'de üniversite öğrencisi Gülistan Doku'nun kaybolmasına ilişkin soruşturma kapsamında hakkında yakalama kararı verilen yurt dışındaki 14'üncü şüpheli için kırmızı bülten talebinde bulunulacağı öğrenildi.

Tunceli Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen Gülistan Doku soruşturmasında haklarında gözaltı kararı çıkarılan 13 şüphelinin emniyetteki ve adliyedeki işlemleri tamamlandı. Bu şüphelilerden M.T.S. ve U.A.'nın yakın arkadaşı şüpheli U.A. hakkında yakalama kararı çıkarıldı. Başsavcılığın firari şüpheli U.A. hakkında kırmızı bülten çıkartılması yönünde talepte bulunacağı öğrenildi. U.A.'nın Mayıs 2022'den beri ABD'de bulunduğu, o tarihten bu yana Türkiye'ye dönmediği, annesinin görüşmeler için ABD'ye gittiği belirtildi. 27 Ocak 2022 tarihinde soruşturma dosyasına gizli bir not girdiği, şüpheli U.A.'nın bu notun kamuoyuna yansımasından birkaç ay sonra yurt dışına çıktığı, ardından Türkiye’ye geri dönmediği bildirildi. 

Ne olmuştu?

Tunceli’de 5 Ocak 2020 yılından bu yana kayıp olarak aranan Munzur Üniversitesi Çocuk Gelişim Bölümü 2'nci sınıf öğrencisi Gülistan Doku soruşturması kapsamında, dosyada cinayet şüphesi üzerine geniş çaplı operasyon başlatıldı. Operasyonda aralarında Doku'nun erkek arkadaşı Z.A. ve dönemin Tunceli Valisi Tuncay Sonel'in oğlu M.T.S. de bulunduğu 11 kişi gözaltına alınmıştı. 

DHA

