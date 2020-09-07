Gülistan Doku’nun anne ve ablası gözaltına alındı

Çocuk Gelişimi Bölümü 2. sınıf öğrencisi Gülistan Doku, kaldığı yurttan 5 Ocak sabahı ayrılmasının ardından kendisinden 247 gündür haber alınamıyor. Doku ailesi, kızlarının bulunması talebiyle bugün Seyit Rıza Meydanı’nda oturma eylemine başladı.
GÖZALTINA ALINDILAR
Basın açıklanmasının ardından polisin uyarılarına rağmen oturma eylemini sonlandırmayan annesi Bedriye Doku ve ablası Aygül Doku, gözaltına alınarak Güvenlik Şube Müdürlüğü’ne götürüldü.
Annesi ve ablasının valiliğin corona virüsü kararı gerekçe gösterilerek gözaltına alındığı belirtiliyor.
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