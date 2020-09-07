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  4. 07 Eylül 2020 22:57

Gülistan Doku’nun anne ve ablası gözaltına alındı

Tunceli’de 5 Ocak’tan bu yana kendisinden haber alınmayan Munzur Üniversitesi öğrencisi Gülistan Doku’nun bulunması talebiyle annesi Bedriye Doku ve ablası Aygül Doku, Tunceli kent merkezinde oturma eylemi başlattı. Polisin müdahalede bulunduğu Bedriye Doku ve Aygül Doku gözaltına alındı.

Gülistan Doku’nun anne ve ablası gözaltına alındı
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Çocuk Gelişimi Bölümü 2. sınıf öğrencisi Gülistan Doku, kaldığı yurttan 5 Ocak sabahı ayrılmasının ardından kendisinden 247 gündür haber alınamıyor. Doku ailesi, kızlarının bulunması talebiyle bugün Seyit Rıza Meydanı’nda oturma eylemine başladı.

GÖZALTINA ALINDILAR 

Basın açıklanmasının ardından polisin uyarılarına rağmen oturma eylemini sonlandırmayan annesi Bedriye Doku ve ablası Aygül Doku, gözaltına alınarak Güvenlik Şube Müdürlüğü’ne götürüldü.

Annesi ve ablasının valiliğin corona virüsü kararı gerekçe gösterilerek gözaltına alındığı belirtiliyor.

 

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