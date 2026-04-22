  Gülistan Doku'nun iş arkadaşından yıllar sonra gelen taciz itirafı

5 Ocak 2020'den beri kayıp olarak aranan Gülistan Doku'nun aynı kafede çalıştığı arkadaşı M.T.'nin ifadesi ortaya çıktı. Çalıştıkları mekana gelen ''üst düzey'' müşterilerin kendilerini bakışlarıyla taciz ettiklerini öne süren M.T., ''Sözle taciz etseler bu kadar rahatsız olmazdım. Biz de bu yüzden göz önünden çekilmek için bulaşıkhanede çalışmaya başladık'' dedi.

Tunceli'de üniversite öğrencisi Gülistan Doku'nun kaybolmasına ilişkin yürütülen soruşturmada, 14 Nisan'da başlatılan operasyonlar sonucunda gözaltına alınan 12 şüpheli, çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Tutuklanan isimler arasında dönemin Tunceli Valisi Tuncay Sonel, oğlu M.T.S. ve Gülistan Doku'nun olay dönemindeki erkek arkadaşı Z.A. yer alıyor. Yıllardır süren karanlık noktaları aydınlatması beklenen bu tutuklamalar, kamuoyunda geniş yankı uyandırdı.

Gülistan'ın arkadaşının ifadesi ortaya çıktı

Öte yandan CNN Türk muhabiri tanık ifadelerinden detaylar paylaştı. Gülistan'ın KYK yurdundan ve çalıştığı kafeden arkadaşı olan M.T., savcılığa verdiği ifadede çarpıcı iddialarda bulundu.

M.T. ifadesinde, Doku'nun o dönemki erkek arkadaşı olan Rus vatandaşı Z.A. hakkında taciz iddiasında bulundu. Henüz Gülistan ile Z. sevgili olmadan önce aralarında geçen bir diyaloğu aktaran M.T., "Z. omuzuma elini koyuyordu, sarılmaya çalışıyordu. Ben de onu birkaç kez uyardım" dedi.

"Bakışlarıyla taciz ederlerdi"

Gülistan ile birlikte kafede çalıştıklarını söyleyen M.T., mekana gelen bazı "üst düzey" müşterilerin bakışlarıyla kendilerini taciz ettiğini öne sürerek "Bakışlarıyla bizi taciz ederlerdi. Öyle ki sözle taciz etseler bu kadar rahatsız olmazdım. Biz de bu yüzden göz önünden çekilmek için bulaşıkhanede çalışmaya başladık" ifadelerini kullandı.

"İntihar etmesi mümkün değil"

Gülistan'ın intihar ettiğine inanmadığını belirten arkadaşı, ayrıca şunları söyledi: "Kaybolmadan bir hafta önce gripti. İlaç vermek istedim ama içinde alerji yapacak madde olabilir diye içmedi. Kendisine zarar vereceğinden endişe duyup ilaç bile içmeyen bir kızın intihar etmesi mümkün değildir."

