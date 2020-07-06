Gülistan Doku'yu arama çalışmaları durduruldu

Munzur Üniversitesi Çocuk Gelişimi Bölümü 2'nci sınıf öğrencisi Gülistan Doku için yapılan su altı aramaları İçişleri Bakanlığı kararıyla durduruldu.

Uzunçayır Baraj Gölü içinde ve Sarısaltuk Viyadüğü bölgesinde yapılan arama çalışmaları bugün (6 Temmuz) itibariyle durdu.

bianet’e konuşan Tunceli Valisi Mehmet Ali Özkan, çalışmaların yüzeyde devam edeceğini belirterek “İçişleri Bakanlığımızın talimatıyla su altında yapılan çalışmalar durduruldu. Ekiplerimiz ciddi bir çalışma yürüttü, defalarca kez su altına dalış yapıldı. Su altı arama çalışmaları durduruldu ancak yüzeyde botla arama çalışmaları devam edecek” dedi.

"SAVCI DA VALİ DE 'GÜLİSTAN SUDA' DİYORDU"

Gülistan Doku'nun ablası Aygül Doku, su altı arama çalışmalarının durdurulmasına tepki göstererek, "Kardeşim karada yok, suda yok o zaman nerede? Kardeşimi versinler biz kızımız istiyoruz" diye konuştu.

Soruşturma Savcısı Serhat Savaşçı ve bir ay önce Ordu'ya atanan eski Vali Tuncay Sonel'in kendilerine yaptıkları açıklamalara dikkat çeken Doku, şöyle devam etti: “Soruşturma Savcısı yüzde 99 Gülistan suda diyor. Önceki Tunceli Valisi Tuncay Sonel, ‘Gülistan suda’ dedi. Ama suda arama yapan dalgıç ekipler ‘hayır bu kız suda değil’ diyor.

Biz, savcı ve valiye ‘kızımızın suda olduğuna inanmıyoruz, kamera kayıtlarını isteyin, soruşturmayı genişletin, süpheliyi tutuklayın’ diye talepte bulunduğumuzda, tüm taleplerimiz savcı tarafından reddedildi. Kamera görüntüleri iki ya da üç ay en fazla kalıyor. Kamera görüntüleri de silinince elimizde hiçbir şey kalmayacak.

"ESKİ VALİ ÇOCUKLARI ÜZERİNE YEMİN ETTİ"

Eski Tunceli Valisi Tuncay Sonel, gitse bile arama çalışmalarının takipçisi olacağını söylemişti. Gülistan’ı bulacağına dair çocukları üzerine yemin etmişti. Arama çalışmaları devam ederken, İşkur Müdürünü sürekli bizim yanımıza gönderiyordu. Müdür, ‘Tuncay Bey’e güvenin, inanın, kardeşinizi size verecek. Gülistan’ı sudan çıkaracak, O Gülistan’ı bulacak’ diyordu. Fakat bugün ‘çalışmalar durduruldu’ diye mesaj attım cevap vermedi.

"ARTIK MECLİS'İN ÖNÜNDE BEKLEYECEĞİZ"

Yeni gelen Vali Mehmet Ali Özkan, dosyaya hakim olmadığını ve kararın Bakanlık tarafından alındığını söylüyor. Tuncay Sonel'den baraj kapakları açılsın diye talepte bulunduk, açıllmadı. Su seviyesi 10 metre düşürüldü. Ama bu kez arama çalışmaları durduruldu.

Madem kardeşim suda neden durdurdular, neden daha geniş bir alanda arama çalışması yapılmıyor? Kardeşimi aramaktan vazgeçmeyeceğiz. Bugüne kadar burada bekledik, bundan sonra Meclis'in önünde bekleriz."

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