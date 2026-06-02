Gümüşhane'de vahşet: Eşini odunla döve döve öldürdü!

Gümüşhane'nin Torul ilçesinde 1,5 yıllık evli çift arasında çıkan tartışma vahşetle sonuçlandı. 27 yaşındaki H.P., eşi A.P.'yi odunla başına vurarak öldürdü ve olay yerinden kaçtı.

Gümüşhane'nin Torul ilçesi Merkez Mahallesi'nde ikamet eden ve 1,5 yıllık evli oldukları öğrenilen 27 yaşındaki H.P. ile 26 yaşındaki eşi A.P. arasında başlayan tartışma, cinayetle bitti. 

Evlerinin bulunduğu bölgede odun istifleyen genç çift arasında henüz belirlenemeyen bir nedenden dolayı sözlü tartışma çıktı. Gerginliğin kısa sürede tırmanması üzerine gözü dönmüş koca H.P., eline geçirdiği odun parçasıyla eşi A.P.'yi feci şekilde darbetti. Eşinin başına ağır darbeler indiren saldırgan koca, olayın ardından kendisine ait kamyonete binerek hızla bölgeden uzaklaştı.

Genç Kadın Hayatını Kaybetti

Çevredeki mahalle sakinlerinin durumu fark edip yetkililere haber vermesi üzerine olay yerine acil sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Sağlık görevlilerinin olay yerinde yaptığı ilk müdahale ve kontrollerde, başından ağır şekilde yaralanan 26 yaşındaki A.P.'nin hayatını kaybettiği tespit edildi. 

Kamyoneti Terk Edilmiş Halde Bulundu

Olaya ilişkin çalışma başlatan jandarma ekipleri, H.P.'nin kamyonetini Gümüşhane-Trabzon kara yolunda terk edilmiş halde buldu. Ekiplerin, H.P.'yi yakalamak için başlattığı çalışma sürüyor. (DHA)

 

DHA

Etiketler gümüşhane kadın cinayeti
