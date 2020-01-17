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  4. 17 Ocak 2020 12:45

Güngören'de patlama ! Ortalık savaş alanına döndü

İstanbul Güngören'de 5 katlı binanın ikinci katında doğalgaz patlaması meydana geldi. Patlamada bir kişi yaralanırken, binada büyük hasar meydana geldi. Patlama anı güvenlik kamerasına yansıdı.

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Güngören'de patlamanın verdiği hasar gündüz ortaya çıktı Güngören'de patlamanın verdiği hasar gündüz ortaya çıktı

Olay, saat 3.30 sularında Güngören Merkez Mahallesi Abdi İpekçi Caddesinde meydan geldi. Edinilen bilgiye göre 5 katlı binanın ikinci katında henüz belirlenemeyen bir nedenle doğalgaz patlaması meydana geldi. Patlamada ilk belirlemelere göre ev sakinlerinde 1 kişi yaralandı. İhbar üzerin çok sayıda ambulans ve polis ekipleri sevk edildi.

Olay yerine gelen sağlık ekipleri, yaralıyı hastaneye kaldırılırken, büyük korku yaşayan bina sakinler tahliye edildi.

Binanın büyük bir kısmı harabeye döndü. Binadan kopan parçalar cadde üzerine fırladı. Ekiplerin olay yerindeki çalışmaları sürüyor.

Olayı gören bina sakinleri, büyük bir gürültü ile uyandıklarını ve çok korktuklarını belirtti. 

Güngören'de patlamanın verdiği hasar gündüz ortaya çıktıGüngören'de patlamanın verdiği hasar gündüz ortaya çıktı

PATLAMA ANI KAMERADA

Dairedeki patlama anı ise güvenlik kameralarına yansıdı. Görüntülerde dairedeki doğal gaz patlaması meydana geliyor. Dairenin duvarı sokağa düşüyor.

 

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güngören , doğalgaz patlaması
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