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  4. Günler sonra ilk kez... 3 Haziran koronavirüs tablosu açıklandı

Günler sonra ilk kez... 3 Haziran koronavirüs tablosu açıklandı

Günler sonra ilk kez... 3 Haziran koronavirüs tablosu açıklandı

En son 31 Mayıs'ta paylaşılan koronavirüs tablosunda günler sonra bugün yeni veriler açıklandı.

Yaklaşık iki haftanın ardından Kovid-19 tablosu ilk kez paylaşıldı! 13 Haziran koronavirüs tablosunda yer alan verilere göre 128 bin 854 koronavirüs testi yapılırken 975 kişinin testi pozitif çıktı. 4 kişi ise ne yazık ki hastalık nedeniyle yaşamını yitirdi.

AŞILAMA VERİLERİ
Sağlık Bakanlığı'nın paylaştığı tabloda yer alan, en az 2 doz aşı olmuş 18 yaş üzeri nüfusu kapsayan verilere göre Türkiye’de 2. doz aşılama ortalama yüzde 85,51 oldu.

Doz ortalaması yüzde 93,20 olarak kayıtlara geçerken 1., 2. ve 3. doz aşısını olan vatandaş sayısı toplamda 147 milyon 781 bin 738'e yükseldi.

İLLERE GÖRE AŞILAMA ORANLARI
Bakanlığın tablosuna göre yüzde 89,5 ile Türkiye’de en çok aşılamanın gerçekleştirildiği Osmaniye’yi Ordu, Amasya, Muğla, Kırklareli, Çanakkale, Eskişehir, Balıkesir, Manisa ve Zonguldak takip etti.

En düşük aşılama oranına sahip iller arasında ise yüzde 62,8 ile Şanlıurfa birinci sırada yer alırken Şanlıurfa'yı takip eden iller Batman, Siirt, Diyarbakır, Bingöl, Muş, Mardin, Bitlis, Ağrı ve Elazığ olarak sıralandı.

Etiketler tablo korona koronavirüs
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