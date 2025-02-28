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Günlerdir haber alınamıyordu; ölü olarak bulundu

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Aydın'da kendisinden 5 gündür haber alınamayan 77 yaşındaki bir kişi yalnız yaşadığı evinde ölü olarak bulundu.

Olay, Cuma Mahallesi 209 sokak üzerinde bulunan bir apartmanda sabah saatlerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, apartmanın birinci katında yaşayan ve kendisinden 5 gündür haber alınamayan 77 yaşındaki M.B.'nun hayatından endişe duyan yakınları durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.

İhbar üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen ekipler girdikleri evde şahsı hareketsiz halde buldu. Sağlık ekipleri tarafından yapılan kontrollerde M.B.'nun hayatını kaybettiği tespit edildi.

M.B.'nun ölüm haberini alan yakınları yasa boğulurken, yaşlı adamın cansız bedeni gerekli incelemelerin ardından hastane morguna kaldırıldı.

İHA

Etiketler Aydın efeler yalnız yaşayan vatandaş evinde ölü olarak bulundu
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