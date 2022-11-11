Günlerdir kayıp olan ceset, kroki sayesinde bulunmuştu: Cenazeyi 2 ay sonra aldılar

Antalya'da ağustos ayında evden çıkan ve bir daha haber alınamayan Muhammet Fatih G.'nin cesedi ailesine 2 ay sonra teslim edilebildi.

Antalya'nın Kepez ilçesi Fatih Mahallesi'nde yaşayan Mehmet-Emine G. çiftinin 3 çocuğundan 21 yaşındaki Muhammet Fatih G. 24 Ağustos’ta evden ayrıldı. Çocuklarından haber alamayan aile, 29 Ağustos’ta kayıp başvurusunda bulundu. Kayıp gencin arkadaşları baba Mehmet G.’e ulaşarak oğlunun kanalizasyonda elektrik akımına kapılıp hayatını kaybettiğini ve cenazenin de kanalizasyon içerisinde olduğunu söyledi.

ÖNCE KENDİSİ ARAMA YAPTI

Bunun üzerine aile, 16 Eylül'de Muratpaşa ilçesi Gazi Bulvarı üzerindeki belirtilen adrese geldi. Baba Mehmet G., çizmelerini giyip kanalizasyonda yaklaşık yarım saat arama yaptı. Bir sonuca ulaşılamayan baba durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine bölgeye polis, AFAD, itfaiye ve belediye zabıta ekipleri yönlendirildi. Muratpaşa ilçesi tarafında kanalizasyon içerisinde

itfaiye ve AFAD ekipleri tarafından yapılan aramada genç bulunamayınca çalışmalar sona erdirildi.

KROKİ GELİNCE ARAMALAR YENİDEN BAŞLADI

1 ay önce sona erdirilen arama çalışmaları, gencin arkadaşı olduğunu söyleyen kimliği belirsiz kişinin, tahta üzerine çizdiği ve gencin cesedinin bulunduğu yeri gösteren krokiyi aileye ulaştırmasıyla tekrar başlatıldı. Krokiyle birlikte polis merkezine başvuran aile, yine toptancı hali içerisindeki bölgede Muhammet’in aranmasını talep etti. Ekipler, bölgede güvenlik şeridi oluşturarak kanalizasyon içerisindeki elektrik akımının kapatılmasıyla krokiye göre arama çalışmalarına başladı. Mehmet-Emine G. çifti, çalışmaları ellerindeki krokiyle birlikte endişeli bir şekilde takip etti. Bu çalışmada da bir sonuca ulaşılamadı.

ÜÇÜNCÜ ARAMADA YANMIŞ CESET BULUNDU

Krokiyi çizen genç, baba Mehmet G.’e adresi tekrar gösterdi. Belirtilen adrese gelen anne ile baba, çocuklarını aramaya başladı. Baba Mehmet G., daha önce krokiye göre aranan bölgenin uzak bir noktasında rögarın kapağını kaldırıp içeriye girdiğinde yanmış ve tanınmayacak halde bir erkek cesedi buldu.

OĞLUNUN CESEDİNİ TESPİT EDEMEDİ...

İhbar üzerine olay yerine polis, AFAD, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kanalizasyon içerisinde üzerinde şort ve kırmızı bir tişört olduğu öğrenilen erkek cesedini tespit eden ekipler, bölgede güvenlik şeridi oluşturdu. Baba cesedin oğluna ait olduğunu tespit edemedi. Olay yeri inceleme ekiplerinin çalışması sonrası

üzerinden kimlik çıkmayan ceset, kimliğinin belirlenmesi ve kesin ölüm nedeni araştırılmak üzere Antalya Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Anne Emine G.’ten de DNA örneği alındı. Yapılan çalışmalar sonucu cesedin Muhammet Fatih G.’e ait olduğu tespit edildi. Haberi alır almaz morga gelen aile iki ayrı duyguyu aynı anda yaşadı.

"EN AZINDAN DİKİLİ BİR TAŞI OLACAK"

Olayla ilgili konuşan anne Emine G., “Ben hep orada olduğuna inanıyordum. En son cenaze bulunduğunda da benim çocuğum olduğunu biliyordum. Kimse beni dinlemedi. Bende his kalmadı, çünkü kabullenmiştim. Şimdi cenazesini alacağım. Sabahlara kadar oğlum gelecek mi diye kapılara bakmaktan yorulmuştum. Allah’ıma şükrediyorum oğlumun cenazesi bulundu. En azından dikili bir taşı olacak. Çok şükür” dedi.

HEM ACI HEM MUTLULUK...

Baba Mehmet G. ise, çizilen krokiyle bulduğu oğlunun cenazesini bulmaktan dolayı hem acı hem de mutluluk duyduklarını ifade etti. Olayda cinayetten de şüphelendiklerini söyleyen G., "Krokiyi madde bağımlısı arkadaşı çizdi. Üç kişilermiş ve oğlumla beraber diğer arkadaşı akıma kapılmış. Birini kurtardığını ama benim oğlumu vücudunun etrafını kablo sardığı için kurtaramadığını söyledi. Ben oğlumu bulduğum zaman ise kablo da yoktu, yanık izi de yoktu. Biz cinayetten şüpheleniyoruz. Henüz ifademiz alınmadı ancak sorulursa söyleyeceğiz. Bir yandan bulduğumuza çok sevindik. 2 aydır bekliyorduk. En azından bir mezarı olacak ve dua edeceğiz. Bir taraftan sevinç, bir taraftan üzüntü. Karışık duygular içerisindeyim" diye konuştu.

Otopsi ve kimlik tespit işlemleri tamamlanan Muhammet Fatih G.’ün cenazesi, anne ve babası tarafından alınıp Fatih Mezarlığı’nda defnedildi.