Günlük vaka sayısında rekor: İşte son 24 saatin korona tablosu

5 Ocak Türkiye'nin güncel koronavirüs verileri açıklandı. Koronavirüs nedeniyle son 24 saatte 143 kişi hayatını kaybetti, yeni vaka sayısı ise 66 bin 467 oldu.

5 Ocak 2022 Türkiye'nin güncel koronavirüs verileri açıklandı. Türkiye'de son 24 saatte 417 bin 787 Kovid-19 testi yapıldı, 66 bin 467 kişinin testi pozitif çıktı, 143 kişi yaşamını yitirdi. İyileşen sayısı ise 29 bin 316 oldu. Türkiye'de 66 bin 467 kişinin Kovid-19 testinin pozitif çıkmasıyla birlikte salgının başından bu yana en yüksek günlük vaka sayısına ulaşıldı. Kovid-19 salgınında daha önce en yüksek günlük vaka sayısı 16 Nisan 2021'de 63 bin 82 olarak gerçekleşmişti. İşte 5 Ocak koronavirüs tablosu ve aşılama verileri...

AŞILAMA VERİLERİ

18 yaş ve üstü nüfusta ikinci doz aşı uygulananların oranı yüzde 83,38, birinci doz aşı yapılanların oranı yüzde 91,85 olarak kayıtlara geçti. Türkiye'de bugüne kadar uygulanan aşı miktarı 134 milyon 195 bin 65 doza yükseldi.



İLLERE GÖRE AŞILAMA

18 yaş ve üstü nüfusta en az iki doz aşı yaptıranların oranının en yüksek olduğu 10 il Osmaniye, Ordu, Amasya, Muğla, Kırklareli, Çanakkale, Eskişehir, Balıkesir, Zonguldak ve Bartın oldu.

En az iki doz aşı uygulananların oranının en düşük olduğu iller ise Şanlıurfa, Batman, Siirt, Diyarbakır, Bingöl, Muş, Mardin, Bitlis, Ağrı ve Elazığ olarak sıralandı.