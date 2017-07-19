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  4. 19 Temmuz 2017 20:33

Günün kahramanı o oldu !

Evlerinin camına çıkıp "yaşamak istemiyorum" diyerek intihara kalkışan 17 yaşındaki genç kızı pencereye çıkan bir kişi ölümden son anda kurtardı.

Günün kahramanı o oldu !
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Sakarya'nın Ferizli İlçesi'nde, 3'ncü kattaki evlerinin penceresine çıkan 17 yaşındaki A.K. "Yaşamak istemiyorum, intihar edeceğim" diyerek bağırdı. Pencereye çıkan bir kişi, genç kızı tutarak içeri aldı.

Olay öğle saatlerinde, Ferizli Merkez Mahallesi'nde meydana geldi. Ailesiyle birlikte yaşayan A.K. 3'üncü kattaki evlerinin penceresine çıkarak, "Yaşamak istemiyorum, intihar edeceğim" diyerek bağırdı. Pencerenin dışındaki eşiğe basarak sarkan genç kızı gören vatandaşlar 112 Acil'e haber verdi. Olay yerine gelen 112 Acil ekibi ve vatandaşlar A.K. ile görüştü. Bir vatandaş pencereye çıkarak A.K'yi tutarken, 112 Acil görevlisi de genç kızı kolundan tuttu. Pencereden içeri alınan A.K. sağlık kontrolünden geçirilmek üzere Ferizli Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

 

 

DHA

genç kız , intihar
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