Güpegündüz çocuk kaçırma girişimi kamerada
Diyarbakır'da kaçırılmaya çalışılan 9 yaşındaki bir çocuk çevredeki esnafın müdahalesiyle kurtarıldı.
Diyarbakır'da önceki gün bir şahıs, 9 yaşındaki çocuğu kaçırma girişiminde bulundu. İddiaya göre çevrede bulunan bir esnafın engellemesi üzerine çocuk kurtarılırken, G.K. olay yerinden kaçtı. Polis ekiplerince yapılan incelemede şüpheli tespit edildi. Zanlı, yapılan operasyonla yakalanarak gözaltına alındı.
G.K. emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemede tutuklanarak cezaevine gönderildi.
İHA
