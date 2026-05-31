Güpegündüz damat dehşeti! Eşini, baldızını ve kayınvalidesini bıçaklayıp kaçtı!

Aydın'ın Didim ilçesinde çıkan aile içi tartışmada M.B. isimli şahıs, eşini, baldızını ve kayınvalidesini darbedip bıçaklayarak yaraladı. Hisar Mahallesi'nde yaşanan olayın ardından kayıplara karışan şüpheliyi yakalamak için polis ekipleri geniş çaplı operasyon başlattı.

Hisar Mahallesi'nde yaşanan olayda M.B. isimli şahıs, aile üyeleriyle girdiği tartışmanın büyümesi üzerine eşini, baldızını ve kayınvalidesini darp ettikten sonra bıçaklayarak yaraladı.

Saldırıya uğrayan 3 kadın hastanede tedavi altına alınırken, olay yerinden kaçan saldırganı yakalama çalışmaları emniyet güçleri tarafından hız kesmeden devam ediyor.

Önce Darp Etti, Sonra Bıçakla Saldırdı

Edinilen bilgiye göre olay, Didim ilçesine bağlı Hisar Mahallesi 2231. Sokak üzerinde bulunan bir apartman dairesinde gerçekleşti. İddialara göre, M.B. ile eşi ve eşinin ailesi arasında henüz belirlenemeyen bir nedenden dolayı sözlü bir tartışma çıktı.

Kısa sürede büyüyerek fiziksel şiddete dönüşen olayda M.B., önce eşini, kayınvalidesini ve baldızını darp etti, ardından ise yanında bulundurduğu bıçakla üç kadına saldırdı.

Polis Ekipleri Geniş Çaplı Operasyon Başlattı

Çevredeki vatandaşların gürültüleri duyarak durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirmesi üzerine kaza mahalline ivedilikle sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık personeli tarafından olay yerinde ilk müdahaleleri yapılan yaralı kadınlar, ambulanslarla çevredeki hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı.

Olayın hemen ardından kaçarak izini kaybettiren şüpheli M.B.'nin yakalanması için polis ekipleri Didim genelinde geniş çaplı bir arama çalışması ve adli soruşturma başlattı.

İHA