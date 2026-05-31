  1. Anasayfa
  2. Güncel
  3. 3. Sayfa
  4. Güpegündüz damat dehşeti! Eşini, baldızını ve kayınvalidesini bıçaklayıp kaçtı!

Güpegündüz damat dehşeti! Eşini, baldızını ve kayınvalidesini bıçaklayıp kaçtı!

Güpegündüz damat dehşeti! Eşini, baldızını ve kayınvalidesini bıçaklayıp kaçtı!
Güncelleme:

Aydın'ın Didim ilçesinde çıkan aile içi tartışmada M.B. isimli şahıs, eşini, baldızını ve kayınvalidesini darbedip bıçaklayarak yaraladı. Hisar Mahallesi'nde yaşanan olayın ardından kayıplara karışan şüpheliyi yakalamak için polis ekipleri geniş çaplı operasyon başlattı.

Aydın'ın Didim ilçesinde bir evde meydana gelen şiddet ve bıçaklı saldırı olayı bölgede büyük bir üzüntüye neden oldu.

Hisar Mahallesi'nde yaşanan olayda M.B. isimli şahıs, aile üyeleriyle girdiği tartışmanın büyümesi üzerine eşini, baldızını ve kayınvalidesini darp ettikten sonra bıçaklayarak yaraladı.

Saldırıya uğrayan 3 kadın hastanede tedavi altına alınırken, olay yerinden kaçan saldırganı yakalama çalışmaları emniyet güçleri tarafından hız kesmeden devam ediyor.

Önce Darp Etti, Sonra Bıçakla Saldırdı

Edinilen bilgiye göre olay, Didim ilçesine bağlı Hisar Mahallesi 2231. Sokak üzerinde bulunan bir apartman dairesinde gerçekleşti. İddialara göre, M.B. ile eşi ve eşinin ailesi arasında henüz belirlenemeyen bir nedenden dolayı sözlü bir tartışma çıktı.

Kısa sürede büyüyerek fiziksel şiddete dönüşen olayda M.B., önce eşini, kayınvalidesini ve baldızını darp etti, ardından ise yanında bulundurduğu bıçakla üç kadına saldırdı.

Polis Ekipleri Geniş Çaplı Operasyon Başlattı

Çevredeki vatandaşların gürültüleri duyarak durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirmesi üzerine kaza mahalline ivedilikle sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık personeli tarafından olay yerinde ilk müdahaleleri yapılan yaralı kadınlar, ambulanslarla çevredeki hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı.

Olayın hemen ardından kaçarak izini kaybettiren şüpheli M.B.'nin yakalanması için polis ekipleri Didim genelinde geniş çaplı bir arama çalışması ve adli soruşturma başlattı.

İHA

Bu Haberleri Kaçırma...

Emekli promosyonlarında yeni rekor... Bankaların ek ödüllü yeni paketi 90 Bin TL'ye dayandı!
Emekli promosyonlarında yeni rekor... Bankaların ek ödüllü yeni paketi 90 Bin TL'ye dayandı!
Sosyal medyanın ''aşırı pahalı'' yemeklerini yapan fenomeninin sır gibi sakladığı eşi ortaya çıktı
Sosyal medyanın ''aşırı pahalı'' yemeklerini yapan fenomeninin sır gibi sakladığı eşi ortaya çıktı
Denizli'de facia! Kaza yapan yolcu otobüsü alevler içinde kaldı; 1'i bebek 8 ölü, 33 yaralı var!
Denizli'de facia! Kaza yapan yolcu otobüsü alevler içinde kaldı; 1'i bebek 8 ölü, 33 yaralı var!
Bahar Candan'dan hayatını kaybeden ablası Nihal Candan ile ilgili olay iddia
Bahar Candan'dan hayatını kaybeden ablası Nihal Candan ile ilgili olay iddia
Afra Saraçoğlu A.B.İ. dizisinden neden ayrıldığını ilk kez açıkladı
Afra Saraçoğlu A.B.İ. dizisinden neden ayrıldığını ilk kez açıkladı
''Anksiyetem tuttu'' diyerek polise çarpıp kaçan kadın sürücünün cezası çok ağır oldu
''Anksiyetem tuttu'' diyerek polise çarpıp kaçan kadın sürücünün cezası çok ağır oldu
Ankara'da balkondan düşen kadının şüpheli ölümünde olay gecesi görüntüleri ortaya çıktı
Ankara'da balkondan düşen kadının şüpheli ölümünde olay gecesi görüntüleri ortaya çıktı
TRT'de Teşkilat düğümü çözüldü; diziye 3 isim birden veda ediyor!
TRT'de Teşkilat düğümü çözüldü; diziye 3 isim birden veda ediyor!
Etiketler Aydın didim asayiş bıcaklı saldırı kadına şiddet Hisar Mahallesi polis operasyon
ŞU ANDA OKUNAN HABERLER
Emekli ve memur zammında yeni hesap ortaya çıktı; Temmuz'da kim, ne kadar zam alacak ? Emekli ve memur zammında yeni hesap ortaya çıktı; Temmuz'da kim, ne kadar zam alacak ? Elazığ'da vahşet: Boşanma aşamasındaki cani, eşini 4 yaşındaki çocuğunun gözünün önünde katletti Elazığ'da vahşet: Boşanma aşamasındaki cani, eşini 4 yaşındaki çocuğunun gözünün önünde katletti Ozan Güven'e mekandaki tepkiler sonrası yanındaki Mehmet Aslantuğ sessizliğini bozdu Ozan Güven'e mekandaki tepkiler sonrası yanındaki Mehmet Aslantuğ sessizliğini bozdu Yargıtay'dan hakaret yağmurlu boşanma davasında emsal karar! Yargıtay'dan hakaret yağmurlu boşanma davasında emsal karar! Çanakkale'de vahşet: 73 yaşındaki cani 72 yaşındaki kadını döve döve öldürdü Çanakkale'de vahşet: 73 yaşındaki cani 72 yaşındaki kadını döve döve öldürdü TRT'de Teşkilat düğümü çözüldü; diziye 3 isim birden veda ediyor! TRT'de Teşkilat düğümü çözüldü; diziye 3 isim birden veda ediyor! ''Anksiyetem tuttu'' diyerek polise çarpıp kaçan kadın sürücünün cezası çok ağır oldu ''Anksiyetem tuttu'' diyerek polise çarpıp kaçan kadın sürücünün cezası çok ağır oldu Ankara'da balkondan düşen kadının şüpheli ölümünde olay gecesi görüntüleri ortaya çıktı Ankara'da balkondan düşen kadının şüpheli ölümünde olay gecesi görüntüleri ortaya çıktı Filenin Sultanları'nın kadrosu ve 2026 Milletler Ligi fikstürü belli oldu Filenin Sultanları'nın kadrosu ve 2026 Milletler Ligi fikstürü belli oldu Emekli promosyonlarında yeni rekor... Bankaların ek ödüllü yeni paketi 90 Bin TL'ye dayandı! Emekli promosyonlarında yeni rekor... Bankaların ek ödüllü yeni paketi 90 Bin TL'ye dayandı!
Afra Saraçoğlu A.B.İ. dizisinden neden ayrıldığını ilk kez açıkladı Afra Saraçoğlu A.B.İ. dizisinden neden ayrıldığını ilk kez açıkladı Denizli'de facia! Kaza yapan yolcu otobüsü alevler içinde kaldı; 1'i bebek 8 ölü, 33 yaralı var! Denizli'de facia! Kaza yapan yolcu otobüsü alevler içinde kaldı; 1'i bebek 8 ölü, 33 yaralı var! İstanbul'da Gezi Parkı yıldönümü alarmı: Çok sayıda metro ve yol kapatıldı! İstanbul'da Gezi Parkı yıldönümü alarmı: Çok sayıda metro ve yol kapatıldı! Cezaevinden ''Murat Abi'' olarak çıkan Murat Övüç, leopar kostümüyle eski tarzına geri döndü Cezaevinden ''Murat Abi'' olarak çıkan Murat Övüç, leopar kostümüyle eski tarzına geri döndü Bahar Candan'dan hayatını kaybeden ablası Nihal Candan ile ilgili olay iddia Bahar Candan'dan hayatını kaybeden ablası Nihal Candan ile ilgili olay iddia Sosyal medyanın ''aşırı pahalı'' yemeklerini yapan fenomeninin sır gibi sakladığı eşi ortaya çıktı Sosyal medyanın ''aşırı pahalı'' yemeklerini yapan fenomeninin sır gibi sakladığı eşi ortaya çıktı Faciaya davetiye çıkardılar! Haliç köprüsünde çocukların ölümüne şovu saniye saniye kamerada! Faciaya davetiye çıkardılar! Haliç köprüsünde çocukların ölümüne şovu saniye saniye kamerada! 62 yaşında ünlü isim yaz sezonunu açtı; fiziği ile genç kızlara taş çıkarttı! 62 yaşında ünlü isim yaz sezonunu açtı; fiziği ile genç kızlara taş çıkarttı! Akaryakıtta tarihin en büyük indirimi geliyor: Toplam 8 TL 63 kuruşluk indirim yolda Akaryakıtta tarihin en büyük indirimi geliyor: Toplam 8 TL 63 kuruşluk indirim yolda