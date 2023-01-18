Güpegündüz kaçırılan kız çocuğu bulundu

Adıyaman'da 4 yaşındaki yabancı uyruklu kız çocuğu sokak ortasında oyun oynadığı sırada kimliği henüz bilinmeyen bir kişi tarafından kaçırıldı. 4 yaşındaki çocuğu kaçıran şahıs Şanlıurfa'da çocuk ile birlikte yakalandı.

Olay, saat 13.00 civarında Adıyaman merkez Barbaros Hayrettin Mahallesi 1605. Sokak’ta meydana geldi. Suriye uyruklu Ahmet U. ve Lemia Ş. çiftinin 2 çocuğundan birisi olan 4 yaşındaki Hele U., bir kişi tarafından kaçırıldı.

Anne Lemia Ş., bir süre sonra kızının eve gelmediğini görünce çevreyi araştırdı. Ancak çocuk bulunamayınca mahalle sakinleri durumu polise bildirdi. Polis ekipleri sokakta bulunan iş yerlerinin güvenlik kamera görüntülerini inceledi. Kayıp çocuk ve şahsın bulunması için polisler seferber olmuştu.

Kaçırılma anı kamerada

Öte yandan, çocuğun kaçırılma anı güvenlik kameraları tarafından kaydedildi. Kamera kayıtlarında 30-35 yaş aralığındaki bir kişi sokak içerisinde küçük çocuğun yanına yaklaşarak konuştuğu, bir süre çocuğu izledikten sonra ikna ederek, elinden tutup uzaklaştığı görülüyor.

Kaçırılan kız çocuğu bulundu

Önceki gün saat 13.00 civarında Adıyaman merkez Barbaros Hayrettin Mahallesi 1605. Sokak'tan kaçırılan Suriye uyruklu 4 yaşındaki H.U., Şanlıurfa'da bulundu.

Önceki gün saat 13.00 civarında Adıyaman merkez Barbaros Hayrettin Mahallesi 1605. Sokak'tan kaçırılan Suriye uyruklu 4 yaşındaki H.U., Şanlıurfa'da bulundu.

SAĞLIK DURUMU İYİ

KGYS ve güvenlik kameralarının incelemesi sonrasında polis ekipleri şahsın kız çocuğuyla birlikte Şanlıurfa'ya gittiğini tespit etti. Adıyaman Emniyet Müdürlüğü tarafından oluşturulan özel ekipler Şanlıurfa'ya gitti. Şanlıurfa Emniyet Müdürlüğü ekipleri ile koordineli yapılan çalışma sonrasında çocuk ve kaçıran şahıs Balıklıgöl civarında bulundu. Çocuğun sağlık durumunun iyi olduğu belirlendi.

Çocuğu kaçıran S.A.'nın akli dengesinin bozuk olduğu, çocuğa zarar vermediği öğrenildi.

VALİLİKTEN AÇIKLAMA

Şanlıurfa Valiliği Adıyaman'da kaçırıldıktan sonra Şanlıurfa'da bulunan çocuk ve onu kaçıran zanlı ile ilgili açıklama yaptı. Valiliğin açıklamasında, "17.01.2023 günü saat: 13.00 sıralarında Adıyaman merkez Barbaros Hayrettin Mahallesinde Suriye uyruklu H.U. (4) isimli kız çocuğun kimliği belirsiz kişilerce kaçırılması üzerine Adıyaman İl Emniyet Müdürlüğü görevlileri ile koordineli olarak yaşı küçük çocuğun bulunmasına ve şüphelinin yakalanmasına yönelik çalışmalar başlatılmıştır. Yapılan geniş çaplı kamera ve saha çalışmalarında çocuğun eşkali belirlenen 30-35 yaşlarında şüpheli şahıs tarafından kaçırıldığı ve ilimizde Balıklıgöl Platosu civarında bulunduğunun tespit edilmesi üzerine, yaşı küçük çocuk ve şüpheli S.A. (37) 18.01.2023 günü Şanlıurfa Çocuk Şube Müdürlüğü ve Adıyaman Asayiş Şube Müdürlüğü görevlilerinin koordineli olarak yapmış oldukları operasyon ile suçüstü yakalanmıştır. Şüpheli S.A. (37) Çocuğun Kaçırılması ve Alıkonulması suçundan adli mercilere sevk edilmek üzere gözaltına alınmıştır" denildi.

İHA