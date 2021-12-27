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Güpegündüz kar maskeli ve pompalı kuyumcu soygunu

Güpegündüz kar maskeli ve pompalı kuyumcu soygunu

Şanlıurfa’da, kar maskesiyle girdikleri kuyumcuyu tüfekle etkisiz hale getiren 2 şüpheli, yaklaşık 1 kilo altınla kaçtı.

Olay, sabah saatlerinde Yenişehir Mahallesi'nde bulunan kuyumcu İbrahim Çeliktaş'a ait iş yerinde gerçekleşti. İddiaya göre, yüzlerini kar maskesi ile gizleyen 2 şüpheli, tüfekle Çeliktaş'ı etkisiz hale getirdikten sonra tezgahta bulunan yaklaşık 1 kilo altını aldı.

Şüpheliler altınlarla kaçtıktan sonra kuyumcu Çeliktaş, durumu polise bildirdi. İhbarla olay yerine gelen ekipler, parmak izi ve güvenlik kamerası kayıtlarını incelemeye aldı. Polis, altınlarla kaçan şüphelilerin kimliklerinin tespit edilerek yakalanmasına yönelik çalışmasını sürdürüyor.

 

Etiketler soygun pompalı pompalı tüfek kuyumcu kar maskesi
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