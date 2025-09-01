Gürültü tartışmasında kıyamet koptu; Esenyurt yine savaş alanına döndü

İstanbul Esenyurt’ta sokakta ses yapan gençlerle mahalleli arasında gürültü nedeniyle kavga çıktı. Tekme tokat birbirine saldıran tarafların o anlar ise saniye saniye kameraya yansıdı.

Olay, dün akşam saatlerinde Esenyurt Fatih Mahallesi’nde yaşandı. İddiaya göre bir grup genç, yüksek ses yaptığı gerekçesiyle mahalleli tarafından uyarıldı. Gençlerde bu duruma tepki gösterince aralarında kavga çıktı. Tekme tokat birbirine giren tarafları çevredekiler güçlükle ayırırken, yaşanan o anlar kameraya yansıdı.

İHA