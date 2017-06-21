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  4. 21 Haziran 2017 23:03

Güven timleri ''enayi''yi yakaladı

İstanbul'da genç bir kıza uyuşturucu verdiği iddia edilen kişi güven timleri tarafından yakalandı.

Güven timleri ''enayi''yi yakaladı
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Kim bu ''Enayi'' ? Genç kız bu halde bulundu Kim bu ''Enayi'' ? Genç kız bu halde bulundu

Beyoğlu'nda merdivenlerde baygın halde yatan genç kıza uyuşturucu verdiği iddia edilen, alnında "Enayi" yazılı dövme bulunan Adem E gözaltına alındı.

Hürriyet'ten Çetin Aydın'ın haberine göre Taksim'de sırt üstü baygın olarak yatan 24 yaşındaki genç kız, sabah saatlerinde kameralara yansıdı. Görgü tanıkları, genç kıza bir kişinin uyuşturucu verdiğini daha sonra oradan ayrıldığını söyleyerek alnında 'enayi' yazdığını da eklediler.

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Güven Timleri Şube Müdürlüğü ekipleri, Beyoğlu'nda araştırma yürüttü. Güven Timleri kaldığı adresini belirledikleri Adem E adlı kişiyi gözaltına alarak emniyete götürdü. Adem E sorguya alındı.

Hürriyet

enayi , güven timi , taksim , uyuşturucu