Güvenlik görevlisinin parmağını ısırarak kopardı!

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Olay, dün gece saatlerinde Terme Devlet Hastanesi'nde meydana geldi.
Hasta yakını Kamil V, alkollü olarak geldiği hastanede taşkınlık çıkardı. Duruma müdahale eden görevlilerle de tartışan şüpheli, güvenlik personeli Tahsin A'nın parmağını ısırarak kopardı.
Tahsin A. tedaviye alındı. İhbarla gelen polis ekiplerince gözaltına alınan Kamil V, ifadesi alınmak üzere emniyete götürüldü.
DHA
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