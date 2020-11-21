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  4. 21 Kasım 2020 14:36

Güvenlik görevlisinin parmağını ısırarak kopardı!

Samsun'da hastanede taşkınlık çıkaran hasta yakını Kamil V., kendisine müdahale eden güvenlik görevlisi Tahsin A'nın parmağını ısırarak, kopardı.

Güvenlik görevlisinin parmağını ısırarak kopardı!
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Olay, dün gece saatlerinde Terme Devlet Hastanesi'nde meydana geldi.

Hasta yakını Kamil V, alkollü olarak geldiği hastanede taşkınlık çıkardı. Duruma müdahale eden görevlilerle de tartışan şüpheli, güvenlik personeli Tahsin A'nın parmağını ısırarak kopardı.

Tahsin A. tedaviye alındı. İhbarla gelen polis ekiplerince gözaltına alınan Kamil V, ifadesi alınmak üzere emniyete götürüldü.

DHA

güvenlik görevlisi , samsun
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