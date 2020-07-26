Güvercin kavgası kanlı bitti: 1 ölü, 3 yaralı

Edinilen bilgiye göre, gece saat 02.00 sıralarında Barbaros Mahallesi Sait Polat Bulvarı üzerindeki bir tekel büfesi önünde silahlı kavga ihbarına giden polis ekipleri, olay yerinde 5 adet boş kovan ile kan izlerine rastladı. Yapılan araştırmada, yakındaki özel bir hastaneye tabanca ile vurularak yaralı halde götürülen iki kişiden Gökhan N.’nin (28) hayatını kaybettiği, bacağından vurulan Turgut B.’nin (29) ise tedavisinin sürdüğü belirlendi. Aynı olayda kollarından ve bacağından yaralanan Mehmet N. (34) ile bacağından tabanca ile vurulan Mehmet K.’nin (34) Tarsus Devlet Hastanesi’nde tedavi altına alındığı bildirildi.



Tarsus Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri, 3 şüpheliyi gözaltına alırken, güvercin meselesinden çıktığı ileri sürülen olayla ilgili soruşturmanın sürdüğü, gözaltı sayısının artabileceği ifade edildi.