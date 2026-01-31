  1. Anasayfa
  2. Güncel
  3. 3. Sayfa
  4. ''Güzellik merkezi'' baskınında yok artık dedirten ayrıntı

''Güzellik merkezi'' baskınında yok artık dedirten ayrıntı

Güncelleme:

İstanbul Avcılar’da, ihbar üzerine baskın düzenlenen bir "güzellik merkezi"nin sahte altın üretim atölyesi olduğu ortaya çıktı.alındı.

İstanbul Avcılar’da, ihbar üzerine güzellik merkezi süsü verilen sahte altın üretim atölyesine operasyon yapıldı. Baskında sahte altın üretiminde kullanılan makinalar ve kimyasal maddeler ele geçirilirken, 21 suç kaydı olan ve 4 ayrı suçtan da aranan şahıs gözaltına alındı.

Olay, 28 Ocak Çarşamba saat 23.45 sıralarında Avcılar ilçesi Ambarlı Mahallesi Fevzi Çakmak Caddesi'nde meydana geldi.

Edinilen bilgilere göre, bir süredir faaliyet göstermeyen güzellik merkezine, ihbar üzerine harekete geçen polis ekipleri, operasyon düzenledi. Baskının ardından polis ekiplerinin yaptığı aramada, 3 adet sahte bilezik, 4 adet 9 milimetrelik tabanca mermisi bulundu.

Öte yandan işletmede, sahte altın üretiminde kullanılan makinalar ve kimyasal malzemeler ele geçirildi.

Baskın sırasında işletmede bulunan ve 21 adet suç kaydı olduğu öğrenilen S.G isimli şahıs yakalanarak gözaltına alındı

. Şahsın Giresun, İzmir ve İstanbul’da da 4 ayrı suçtan arandığı öğrenildi. Şüphelinin emniyetteki sorgusu devam ediyor.

İHA

Bu Haberleri Kaçırma...

İstanbul'da saatlerce sürecek elektrik kesintisi: Listede 17 ilçe var!
İstanbul'da saatlerce sürecek elektrik kesintisi: Listede 17 ilçe var!
Epstein iğrençliğinden bu sefer de 180 bin yeni fotoğraf ve 2 bin video ile Elon Musk'ın ismi çıktı!
Epstein iğrençliğinden bu sefer de 180 bin yeni fotoğraf ve 2 bin video ile Elon Musk'ın ismi çıktı!
Sağanak yolları göle çevirdi: Milyonluk villalar sular altında kaldı
Sağanak yolları göle çevirdi: Milyonluk villalar sular altında kaldı
Asrın felaketinde hem öksüz hem yetim kalan siyam ikizleri bu sefer de ölüm ayırdı!
Asrın felaketinde hem öksüz hem yetim kalan siyam ikizleri bu sefer de ölüm ayırdı!
Akılalmaz ölümcül tavsiye ortalığı savaş alanına çevirdi
Akılalmaz ölümcül tavsiye ortalığı savaş alanına çevirdi
Türkiye'nin ''Sakin Şehri'' tanınmaz halde: Masmavi denizin rengi değişti
Türkiye'nin ''Sakin Şehri'' tanınmaz halde: Masmavi denizin rengi değişti
Kayıp olarak kadının cesedi ağaca asılı halde bulundu
Kayıp olarak kadının cesedi ağaca asılı halde bulundu
Efsane yapımın efsane oyuncusu hayatını kaybetti
Efsane yapımın efsane oyuncusu hayatını kaybetti
Etiketler altın sahte altın üretim güzellik merkezi
ŞU ANDA OKUNAN HABERLER
Fenerbahçe'nin borcu açıklandı... Fenerbahçe Statı taşınıyor mu ? Fenerbahçe'nin borcu açıklandı... Fenerbahçe Statı taşınıyor mu ? 3 aydır yoğun bakımda uyutulan Fatih Ürek hayatını kaybetti 3 aydır yoğun bakımda uyutulan Fatih Ürek hayatını kaybetti İçi yolcularla dolu seyir halindeki halk otobüsünda can pazarı! İçi yolcularla dolu seyir halindeki halk otobüsünda can pazarı! Erdoğan'a bir Başdanışman daha... Erdoğan'a bir Başdanışman daha... Otoparkta büyük yangın; çok sayıda araç kül oldu Otoparkta büyük yangın; çok sayıda araç kül oldu Beyaz cennet Uludağ'da kabus! Onlarca tatilci teleferikte mahsur kaldı! Beyaz cennet Uludağ'da kabus! Onlarca tatilci teleferikte mahsur kaldı! Efsane yapımın efsane oyuncusu hayatını kaybetti Efsane yapımın efsane oyuncusu hayatını kaybetti Bakan Mehmet Şimşek'in video görüntüleri olay olmuştu, açıklama Bakanlık'tan geldi! Bakan Mehmet Şimşek'in video görüntüleri olay olmuştu, açıklama Bakanlık'tan geldi! ''İstanbul'daki boğaz köprüleri ve Türkiye genelinde 7 otoyol özelleştirilecek'' ''İstanbul'daki boğaz köprüleri ve Türkiye genelinde 7 otoyol özelleştirilecek'' Emekli maaş farkının hesaplara yatacağı tarih belli oldu Emekli maaş farkının hesaplara yatacağı tarih belli oldu
Hasan Can Kaya, Reynmen ve Çakal da gözaltında! Hasan Can Kaya, Reynmen ve Çakal da gözaltında! Kredi kartları, ihtiyaç ve konut kredileri ve KMH hesapları... Yeni düzenlemeden yapılandırma çıktı! Kredi kartları, ihtiyaç ve konut kredileri ve KMH hesapları... Yeni düzenlemeden yapılandırma çıktı! 50 yaşındaki emekli hemşire Türkiye'nin mavi vatanında tek olmayı başardı! 50 yaşındaki emekli hemşire Türkiye'nin mavi vatanında tek olmayı başardı! Belediyede rüşvet ve yolsuzluk soruşturmasında gönül ilişkisi ayrıntısı... Verdiği ifade olay oldu Belediyede rüşvet ve yolsuzluk soruşturmasında gönül ilişkisi ayrıntısı... Verdiği ifade olay oldu Trafikte akılalmaz anlar... Uçan tekmeli trafik magandaların öfkesinin bedeli ağır oldu! Trafikte akılalmaz anlar... Uçan tekmeli trafik magandaların öfkesinin bedeli ağır oldu! Atkıları, bereleri, eldivenleri hazırlayın! Hava buz kesecek, yağışlar geri dönüyor! Atkıları, bereleri, eldivenleri hazırlayın! Hava buz kesecek, yağışlar geri dönüyor! Meğer 50 yaşına 1 kalmışken genç mankenleri kıskandıran fiziğinin sırrı buymuş Meğer 50 yaşına 1 kalmışken genç mankenleri kıskandıran fiziğinin sırrı buymuş Epstein iğrençliğinden bu sefer de 180 bin yeni fotoğraf ve 2 bin video ile Elon Musk'ın ismi çıktı! Epstein iğrençliğinden bu sefer de 180 bin yeni fotoğraf ve 2 bin video ile Elon Musk'ın ismi çıktı! Yine yarasalardan bulaşan ölümcül virüs alarmı: Prof. Özlü Türk vatandaşlarını uyardı! Yine yarasalardan bulaşan ölümcül virüs alarmı: Prof. Özlü Türk vatandaşlarını uyardı!