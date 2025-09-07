Güzellik merkezi işletmecisi genç kadının şüpheli ölümü
Isparta'da 31 yaşındaki güzellik merkezi sahibi genç kadın evinde ölü bulundu.
Merkez ilçeye bağlı Ayazmana Mahallesi’nde yaşayan B.G.’den bir süredir haber alamayan yakınları, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirdi.
Eve gelen sağlık ve polis ekipleri B.G.’i hareketsiz halde buldu. Sağlık ekiplerince yapılan kontrolde B.G.’in hayatını kaybettiği belirlendi.
B.G.’in cenazesi, otopsi yapılmak üzere hastane morguna kaldırıldı. Güzellik merkezi sahibi B.G.'in kesin ölüm nedeni yapılacak olan otopsinin ardından belli olacak. (DHA)
