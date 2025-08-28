Güzellik uzmanı genç kadın ameliyattan 9 gün sonra öldü! Aileden vahim iddia

Adana'da geçirdiği mide fıtığı ameliyatı sonrası rahatsızlanan güzellik uzmanı Ç.B. (33), operasyondan 9 gün sonra hayatını kaybetti. Genç kadının yakınları, yanlış ameliyat yapıldığı iddiasıyla hastane ve doktordan şikayetçi oldu.

Irak'ta güzellik uzmanı olarak çalışan Ç.B., bir yakının taziyesi için kısa süre önce Adana'ya geldi. Burada mide rahatsızlığı yaşadığı için gittiği doktorda mide fıtığı teşhisi konulan B., tedavi için ameliyat olmak istedi. B., 15 Ağustos'ta ameliyat için muayene olduğu Genel Cerrah Uzmanı Opr. Dr. B.G. ile anlaştı. Özel bir hastanede 18 Ağustos'ta ameliyata alınan B., 20 Ağustos'ta taburcu edildi. Ameliyat sonrası kusma şikayetleri başlayan B.'un durumundan endişelenen yakınları, durumu operasyonu gerçekleştiren doktora anlattı. Doktorun kendilerine "Psikolojiktir, benim ameliyatımla alakalı değildir" dediğini öne süren yakınları, B.’un durumunun ağırlaşması üzerine 25 Ağustos'ta ameliyat olduğu hastaneye getirdi. Burada daha da kötüleşen B., yoğun bakım ünitesine alınarak entübe edildi. B. aynı gün, Seyhan Devlet Hastanesi'ne sevk edildi. Mide fıtığı ameliyatı sonrası iç organlarında hasar oluştuğu iddia edilen B., burada da ameliyata alındı ancak 27 Ağustos saat 18.30 sıralarında hayatını kaybetti.

YAKINLARI DOKTOR VE HASTANE HAKKINDA ŞİKAYETÇİ OLDU

B.’un vefatının ardından acılı yakınları, mide fıtığı ameliyatının yapıldığı özel hastaneye gelerek, doktor ve hastane yönetimine tepki gösterdi. Yakınlarının doktor ve hastane hakkında şikayette bulunması üzerine B.'un cansız bedeni, otopsi için Adana Adli Tıp Kurumu'nun morguna kaldırıldı.

‘BASİT BİR AMELİYATA GİTTİ, CENAZESİ GELDİ’

Her şeyin 10 gün içinde olduğunu anlatan Ç.B.'un üvey ağabeyi B.T. (35), ameliyata güle güle şarkı söyleyerek gittiğini anlattı. Doktorun ameliyat sonrası şikayetleri umursamadığını iddia eden B.T., "Hastaneden çıktığı için psikolojik olabileceğini, bir psikoloğa götürmesini söyledi doktor. Durumu daha a kötüleşti, 'Sırtım ağrıyor, nefes alamıyorum, dikiş yerlerim içeriden çok kötü batıyor, yardım et' diyordu. Hastaneye götürdüm, akşama kadar hiçbir müdahale yapılmadı. 5-6 tane serum ve ağrı kesici vurmuşlar. Gece yarısına kadar hiçbir röntgen çekilmemiş, tahlil yapılmamış. Gece 02.00'de lavaboya giderken buz gibi ter atarak bayılıyor. Burada nabzının 5'e düştüğü tespit edildi. Daha sonra kalbi duruyor ve 15 dakika boyunca yeniden çalıştırılmaya çalışıldı, sonrasında da yoğun bakıma alındı. Daha sonra da Seyhan Devlet Hastanesi'ne sevk edildi. Akşam da ölüm haberini aldık. Basit bir mide fıtığı ameliyatına giren birinin, cenazesi geliyor. Yetkililerin gereğini yapmasını istiyoruz" dedi.

‘DOKTORLAR YÜZDE 2 ŞANS VERDİ’

B.'nin Seyhan Devlet Hastanesi'ne sevk edilmesinin ardından buradaki doktorların kendilerine bilgi verdiğini aktaran üvey ağabey M.T. (45), "Seyhan Devlet Hastanesi'ndeki doktorlar, mide fıtığı ameliyatı nedeniyle diyaframının patladığını, midesinde çürüme, bağırsakta yırtık ve akciğerlerde sönme olduğu söyledi. Doktorlar, yaşama ihtimalinin yüzde 2 olduğunu, ameliyat ile midesinin alındığını anlattılar. Ameliyat olduktan bir gün sonra ölüm haberini aldık" diye konuştu.

GERİYE SADECE AMELİYATA GİTTİĞİ GÜN ÇEKİLDİĞİ VİDEOLAR KALDI

33 yaşında hayatını kaybeden güzellik uzmanı Ç.B.'den geriye ameliyat günü çekildiği videolar kaldı. Ameliyat için hastaneye giderken çekildiği videoda B.'un neşeli şekilde şarkı söylediği görüldü. Başka bir videoda ise tekerlekli sandalyede ameliyata giderken, gülücükler attığı kameraya yansıdı.

OTOPSİDE BELLİ OLACAK

B.'nin ölümüyle alakalı polis, soruşturma başlattı. B.'nin ölümünde yanlış ameliyat ve ihmalin olup olmadığı, otopsi sonucu kesinlik kazanacak.

