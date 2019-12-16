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HABLEMİTOĞLU CİNAYETİNİN KİLİT İSMİ YAKALANDI
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  4. 16 Aralık 2019 12:02

Hablemitoğlu cinayetinin kilit ismi yakalandı

FETÖ elebaşı Fethullah Gülen ve Alman Vakıfları davalarının raporlarını hazırlayan Ankara Üniversitesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Necip Hablemitoğlu suikastının 17’nci yıl dönümünde, katil zanlılarından olduğu değerlendirilen kilit şüpheli Ukrayna’da yakalandı.

Hablemitoğlu cinayetinin kilit ismi yakalandı
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FETÖ elebaşı Fethullah Gülen ve Alman Vakıfları davalarının raporlarını hazırlayan Ankara Üniversitesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Necip Hablemitoğlu suikastının 17’nci yıl dönümünde, katil zanlılarından olduğu değerlendirilen kilit şüpheli Ukrayna’da yakalandı.

Doç. Dr. Necip Hablemitoğlu, 18 Aralık 2002 tarihinde evinin önünde uğradığı suikast sonucunda hayatını kaybetmişti. Üzerinden geçen 17 yılda bu suikastın failleri halen bulunamadı.

1999 YILINDA FETÖ İÇİN UYARMIŞTI

Araştırmacı-yazar Necip Hablemitoğlu, 18 Aralık 2002’de Ankara’da evinin önünde uğradığı silahlı saldırı sonucu 48 yaşında hayatını kaybetti. Hablemitoğlu, devlet içindeki Fethullah Gülen yapılanmasını dile getiren ilk isimlerden. 24 Haziran 1999'da 32. Gün programında tehlikeye dikkat çekmişti.

Fetullah Gülen’in aslında bir terör örgütü lideri olduğunu, devleti ele geçirmek için yetiştirdiği militanları ile birlikte bu amaç uğrunda çalıştığını ilk kez tespit eden Necip Hablemitoğlu idi.

Hablemitoğlu ölümünden önce FETÖ elebaşısı Gülen'i ve örgütü anlatan Köstebek isimli kitabını bitirmek üzereydi. Hablemitoğlu, bu kitabı yazarken terör örgütünün radarına girmişti. Ölümünden sonra basılan kitabında Necip Hablemitoğlu, Gülen cemaatinin silahlı örgüt halini almaya başladığı tespitini daha o zamanlar yapmıştı. Gülen'in devleti ele geçirmeyi hedeflediğini de belirten Hablemitoğlu, FETÖ elebaşısının, iktidarı ele geçirdikten sonra Türkiye’ye Humeyni gibi dönmeyi planladığını da kitabında anlatmıştı.

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