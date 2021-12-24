Hacizli otomobiline benzin döküp yaktı
Adana'da bir kişi, oturduğu sitenin önünde, üzerinde çok sayıda haciz bulunduğunu öne sürdüğü otomobilini ateşe verdi.
Adana'nın Seyhan ilçesi Gürselpaşa Mahallesi'nde meydana gelen olayda, otomobilinin üzerine çok sayıda icra geldiği iddia edilen İ.G. alacaklılara sinirlendi ve hırsını aracından çıkardı.
YAKTIĞI ARAÇ KÜLE DÖNDÜ!
İ.G. oturduğu sitenin otoparkından yola çıkardıktan sonra aracını benzin dökerek ateşe verdi. Yolda aracın alevler içinde kaldığını gören site sakinleri, durumu itfaiyeye ve polise bildirdi.
GÖZALTINA ALINDI
Olay yerine sevk edilen itfaiye ekibi, alev topuna dönen aracı tazyikli su sıkarak söndürdü.
Sahibi tarafından yakılan otomobil, yangın sonrası kullanılmaz hale geldi. Otomobilini ateşe veren İ.G. polis tarafından gözaltına alındı.
Hem aradığınız haberlere hızlıca ulaşabilmek hem de Haber3.com'a destek olmak için Google News'te Haber3.com'a abone olun.
Haber3'e Google News'te abone olunAbone Ol