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  4. Hainlere bir darbe daha: 15 terörist daha etkisiz hale getirildi

Hainlere bir darbe daha: 15 terörist daha etkisiz hale getirildi

Barış Pınarı, Zeytin Dalı ve Fırat Kalkanı bölgelerinde tespit edilen 2'si sözde üst düzey yönetici olmak üzere 15 PKK/YPG’li terörist etkisiz hale getirildi.

Mehmetçik sınır ötesinde eli kanlı bölücü terör örgütü PKK'nın kabusu olmaya devam ediyor.

Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, Barış Pınarı, Zeytin Dalı ve Fırat Kalkanı bölgelerinde saldırı girişiminde bulunan 2'si sözde üst düzey yönetici olmak üzere 15 PKK/YPG’li terörist etkisiz hale getirildi.

Bakanlıktan yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı:

''Kahraman Komandolarımız; Barış Pınarı, Zeytin Dalı ve Fırat Kalkanı bölgelerinde başarılı bir operasyon daha gerçekleştirdi. Huzur ve güvenlik ortamını bozmak için saldırı girişiminde bulunan 2'si sözde üst düzey yönetici olmak üzere 15 PKK/YPG’li terörist etkisiz hâle getirildi.''

Etiketler tsk mehmetçik asker operasyon pkk terör terörist msb
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