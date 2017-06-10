Hainlere bir darbe daha; saldırı hazırlığındaydılar !

Türk Silahlı Kuvvetlerince, Şırnak Kato bölgesinde devam eden Şehit Tümgeneral Aydoğan Aydın Operasyonu kapsamında, dün İHA tarafından operasyon birliklerine saldırı hazırlığında olduğu tespit edilen 4 terörist, düzenlenen hava harekatıyla etkisiz hale getirildi. Operasyonda etkisiz hale getirilen terörist sayısı 14'e ulaşırken bir terörist de teslim oldu.

Türk Silahlı Kuvvetlerince, Şırnak Kato bölgesinde devam eden Şehit Tümgeneral Aydoğan Aydın Operasyonu kapsamında, dün İHA tarafından, operasyon birliklerine saldırı hazırlığında olduğu tespit edilen 4 terörist, düzenlenen hava harekatıyla etkisiz hale getirildi.

Genelkurmay Başkanlığından yapılan bilgilendirmeye göre, 23’üncü Jandarma Sınır Tümen Komutanlığı sorumluluğunda Beytüşşebap 8’inci Jandarma Komando Alay Komutanlığı tarafından İncebel Dağları-Kato bölgesinde sürdürülen Şehit Tümgeneral Aydoğan Aydın Operasyonu kapsamında, dün insansız hava aracı (İHA) tarafından operasyon birliklerine saldırı hazırlığında olduğu tespit edilen 4 bölücü terör örgütü mensubu, Hava Kuvvetleri Komutanlığı tarafından düzenlenen hava harekatıyla etkisiz hale getirildi.

Operasyon kapsamında etkisiz hale getirilen terörist sayısı 14'e ulaşırken bir terörist de teslim oldu.



