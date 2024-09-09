''Hakim Narin'in tutuklu amcasına ''Narin senin kızın mı'' diye sordu''

Dün cansız bedeni bulunan minik Narin ile ilgili yürütülen soruşturmada hakimin Narin'in tutuklu amcasına "Narin senin kızın mı" diye sorduğu iddia edildi.

Dün sabah saatlerinde Narin'in cansız bedenine ulaşılmış ve tüm Türkiye yasa bürünmüştü. 8 yaşındaki minik bir kızın vahşice katledilmesinin acısı sürerken, soruşturma ile ilgili de yeni detaylar geliyor.

CNN TÜRK İstanbul Haber Müdür Nihat Uludağ, hakimin sorgu esnasında tüm olasılıkları göz önünde bulundurarak sorgulama yaptığını sorduğu soruların bir tespit değil sorgulama olduğunu unutmamak gerektiğini söyledi.

Uludağ'ın iddiasına göre hakim, Narin'in amcasına "Narin senin kızın mıydı?" diye sordu.

Hakimin sorusunun kayda geçmediğini ancak amcanın cevabının kayda geçtiğini söyleyen Uludağ, "Hâkim burada bizim gibi beyin jimnastiği mi yaptı? Yargılama bu şekilde olmaz diye düşünüyorum normal şartlar altında. Bu soru o yönüyle çok önemli diye düşünüyorum ben" dedi.