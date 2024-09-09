  1. Anasayfa
  2. Güncel
  3. 3. Sayfa
  4. ''Hakim Narin'in tutuklu amcasına ''Narin senin kızın mı'' diye sordu''

''Hakim Narin'in tutuklu amcasına ''Narin senin kızın mı'' diye sordu''

''Hakim Narin'in tutuklu amcasına ''Narin senin kızın mı'' diye sordu''
Güncelleme:

Dün cansız bedeni bulunan minik Narin ile ilgili yürütülen soruşturmada hakimin Narin'in tutuklu amcasına "Narin senin kızın mı" diye sorduğu iddia edildi.

Dün sabah saatlerinde Narin'in cansız bedenine ulaşılmış ve tüm Türkiye yasa bürünmüştü. 8 yaşındaki minik bir kızın vahşice katledilmesinin acısı sürerken, soruşturma ile ilgili de yeni detaylar geliyor.

CNN TÜRK İstanbul Haber Müdür Nihat Uludağ, hakimin sorgu esnasında tüm olasılıkları göz önünde bulundurarak sorgulama yaptığını sorduğu soruların bir tespit değil sorgulama olduğunu unutmamak gerektiğini söyledi.

Uludağ'ın iddiasına göre hakim, Narin'in amcasına "Narin senin kızın mıydı?" diye sordu.

Hakimin sorusunun kayda geçmediğini ancak amcanın cevabının kayda geçtiğini söyleyen Uludağ, "Hâkim burada bizim gibi beyin jimnastiği mi yaptı? Yargılama bu şekilde olmaz diye düşünüyorum normal şartlar altında. Bu soru o yönüyle çok önemli diye düşünüyorum ben" dedi.

Etiketler narin narin'in amcası hakim sorgu
ŞU ANDA OKUNAN HABERLER
''Gidin yalan konuşun'' diyen Narin'in akrabasına yumruk ''Gidin yalan konuşun'' diyen Narin'in akrabasına yumruk Narin Güran soruşturmasında ilk itiraf geldi Narin Güran soruşturmasında ilk itiraf geldi Cem Küçük: ''Türkiye’de vergi kaçırmayan var mı ?'' Cem Küçük: ''Türkiye’de vergi kaçırmayan var mı ?'' Uzayda dev adım: Ay toprağından tuğla ile üs kurulacak Uzayda dev adım: Ay toprağından tuğla ile üs kurulacak Hakkari'de aşiretten gençlik festivali: 20 bin kişi katıldı, yüzlerce koyun kesildi Hakkari'de aşiretten gençlik festivali: 20 bin kişi katıldı, yüzlerce koyun kesildi MasterChef'te elenen isim ve yeni takım kadroları belli oldu MasterChef'te elenen isim ve yeni takım kadroları belli oldu Konut fiyatlarında dikkat çeken Konut fiyatlarında dikkat çeken Konya'daki korku büyüyor: Obruk sayısı 3 bine yaklaştı Konya'daki korku büyüyor: Obruk sayısı 3 bine yaklaştı Ünlü fenomene tecavüz suçlaması Ünlü fenomene tecavüz suçlaması Minik Narin'in ön otopsi raporundan korkunç ayrıntı Minik Narin'in ön otopsi raporundan korkunç ayrıntı
Narin için META'ya başvuruldu: ''Amcasının sildiği mesajlar istendi'' Narin için META'ya başvuruldu: ''Amcasının sildiği mesajlar istendi'' Ağustos ayının en fazla kazandıran yatırım aracı belli oldu Ağustos ayının en fazla kazandıran yatırım aracı belli oldu Yeni salgın alarmı verildi: 96 kişi ölmüştü, bir günde 500'e yakın vaka Yeni salgın alarmı verildi: 96 kişi ölmüştü, bir günde 500'e yakın vaka Kızılcık Şerbeti'nin yapımcısından Müjde Uzman'a ağır suçlama Kızılcık Şerbeti'nin yapımcısından Müjde Uzman'a ağır suçlama Narin katledildiği köyde toprağa verildi: Bugün okula gidecekti, tabutuna duvak bırakıldı Narin katledildiği köyde toprağa verildi: Bugün okula gidecekti, tabutuna duvak bırakıldı Polisin durdurduğu araçtan ceset çıktı Polisin durdurduğu araçtan ceset çıktı Josef de Souza'ya silahlı saldırı: Terliğine kadar gasp ettiler Josef de Souza'ya silahlı saldırı: Terliğine kadar gasp ettiler Bir yanda yaz, diğer yanda sonbahar: Hava sıcaklıkları yeniden artıyor.. Bir yanda yaz, diğer yanda sonbahar: Hava sıcaklıkları yeniden artıyor.. Melike Şahin sahnede Narin için ağlarken, seyircilerden birinden şok tepki Melike Şahin sahnede Narin için ağlarken, seyircilerden birinden şok tepki Gazeteci Karagöz'den yerli otomobil TOGG'a da, yönetimine de yaylım ateşi Gazeteci Karagöz'den yerli otomobil TOGG'a da, yönetimine de yaylım ateşi