Hakimin sır intihar! Parkta ölü bulunan hakimin veda notu ortaya çıktı

Bursa Adliyesi'nde görevli bir hakim çocuk parkında iple asılı halde ölü bulundu. İntihar ettiği düşünülen hakimin ölmeden önce ailesine veda notu bıraktığı ortaya çıktı.

Bursa'nın Nilüfer ilçesinde Ertuğrul Mahallesi’ndeki çocuk parkına gelenler, bir kadının oyuncakların tahta kısmına iple asılı olduğunu gördü. Sağlık ekiplerince yapılan kontrolde, kadının yaşamını öldüğü belirlendi.

Yapılan incelemede asılı halde bulunan kişinin, Bursa Adliyesi’nde görevli olan hakim Ç.B.A. olduğu saptandı. İntihar şüphesi üzerinde durulurken, kesin sonuç otopside belli olacak.

VEDA NOTU BIRAKMIŞ

Çiğdem B.'nin, ilk görev yeri olan Bursa'ya 4 yıl önce atandığı, 6 ay önce savcı olan eşinden boşandığı, anne ve babasıyla birlikte yaşadığı belirtildi. Çiğdem B.'nin yaşamına son vermeden önce annesi, babası ve ablasına hitaben not bıraktığı, ölümünden kimsenin sorumlu olmadığını belirttiğini yazdığı ifade edildi.

ADLİYEDE TÖREN DÜZENLENDİ

Hakim Çiğdem B. için bu sabah görev yaptığı Bursa Adliyesi'nin önünde tören düzenlendi. Törenin ardından Çiğdem B.'nin cenazesi, memleketi Afyonkarahisar'a gönderildi. Bursa Barosu da sosyal medya hesabından başsağlığı mesajı yayımladı. Hakim Çiğdem B.'nin cenazesi yarın Afyonkarahisar'da Paşa Camii'nde öğlende kılınacak cenaze namazının ardından aile mezarlığında toprağa verilecek.