Hakkari'de 12 bölge sivillere kapatıldı

Hakkari Valiliği'nin yaptığı açıklamaya göre, 2565 sayılı Askeri Yasak Bölgeler ve Güvenlik Bölgeleri Kanunu’nun 32/A maddesi gereğince kent merkezi, Çukurca, Şemdinli, Yüksekova ve Derecik ilçelerinde “Özel Güvenlik Bölgesi” ilan edilen bölgeler şöyle: “Cevizli Köyü Çaldağı bölgesi (Çukurca), Çığlı / Akkaya Köyü Erdağı bölgesi (Çukurca), Gündeş Köyü Adune Dağı bölgesi (Çukurca), Cevizli/Kayalık Köyü Han Yaylası bölgesi (Çukurca), Gündeş Köyü Kemer Dağı bölgesi (Çukurca), Meşeli Köyü Kasran bölgesi (Çukurca), Kamışlı Gıre – Özpınar Dağları ve İkiyaka Dağları mevki (Yüksekova), Şemdinli kuzeybatı bölgesi, Karanlık Dağ (Hakkari Merkez), Kırıkdağ-Buzul-Kandil-Alandüzü (Hakkari Merkez), Oğul -Ceylanlı- Çimenli-Geçimli-Kazan (Hakkari Merkez) ve Taşbaşı-İğdeli.”



