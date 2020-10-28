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  4. 28 Ekim 2020 09:17

Hakkari'de 4 terörist etkisiz hale getirildi

İçişleri Bakanlığı, Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde emniyet ekiplerinin hava destekli gerçekleştirdiği operasyonda 4 teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı.

Hakkari'de 4 terörist etkisiz hale getirildi
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Yurt içinde ve sınır ötesinde terör örgütlerine yönelik emniyet ekiplerinin kararlı operasyonları hız kesmeden sürüyor.

İçişleri Bakanlığı, Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde gerçekleştirilen terör operasyonuyla ilgili açıklama yaptı.

Bakanlıktan yapılan açıklama şu şekilde:

"Yıldırım-2 Cilo Şehit Polis Memuru Hasan Yılmaz Operasyonu kapsamında; Hakkari-Yüksekova ilçesi Cilo Dağı Alandüz bölgesinde , İl Jandarma Komutanlığına bağlı Jandarma Komando ve Jandarma Özel Harekat (JÖH) birliklerince Hava Kuvvetleri destekli gerçekleştirilen operasyonda, 4 terörist silahlarıyla birlikte etkisiz hale getirilmiştir"

Bölgede operasyonların devam ettiği bilgisi paylaşıldı.

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