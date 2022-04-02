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Hakkari'de çaya düşüp kaybolan asteğmenin cansız bedenine ulaşıldı

Hakkari'de çaya düşüp kaybolan asteğmenin cansız bedenine ulaşıldı

Hakkari'nin Irak sınırındaki Derecik ilçesinin Samanlı köyünde, arama-tarama faaliyetleri sırasında dengesini kaybedip, Hacıbey Çayı'na düşerek kaybolan asteğmeni arama çalışmaları sürerken asteğmenin cansız bedenine ulaşıldı.

Olay, 31 Mart akşamı, Irak sınırında bulunan Derecik ilçesinin Samanlı köyü yakınlarında meydana geldi. Hudut Sınır Tabur Komutanlığı'nda görevli asteğmen, arazi arama-tarama faaliyeti sırasında dengesini kaybederek, Hacıbey Çayı'na düştü.

CANSIZ BEDENİNE ULAŞILDI
Asteğmen, suda gözden kaybolurken, diğer askeri personelin ihbarı üzerine bölgeye ekipler sevk edildi. AFAD, jandarma ve emniyet birimlerinden 28 dalgıç, 300 asker, 30 güvenlik korucusu olmak üzere 358 personelin yanı sıra bölge halkının da desteğiyle başlatılan arama çalışması devam etti ancak bugün asteğmenin cansız bedenine ulaşıldı. Düştüğü yerden 1600 metre uzaklıkta bulunan asteğmenin cansız bedeni, otopsi işlemleri için Hakkari merkeze gönderilecek.

Etiketler hakkari çay asteğmen
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