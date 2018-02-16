Hakkari'de görevli askerin hasta bebeği yardım bekliyor

1 yaşındaki Kuzey bebek, Beylikdüzü Yakuplu Mahallesi’nde babaannesi Berna ve annesi Ayça ile birlikte yaşadığı evde babası Can Demirci’nin askerden dönmesini bekliyor.

Doğumundan sonra ilk 4 ay herhangi bir rahatsızlığı bilinmeyen Kuzey bebek, bir gece aniden rahatsızlandı ve ailesi tarafından en yakındaki devlet hastanesine kaldırıldı. Kalbi duran minik bebek, şok cihazları ile kendine getirildi ve nefes alabilmesi için boğazına bir delik açıldı. Ailesi tarafından hastanelere götürülen Kuzey Demirci’nin epilepsi halk arasında bilinen adı ile sara hastası olduğu öğrenildi. Zaman zaman nöbetler geçiren minik bebeğin yaşaması için ise doktorlar tarafından ailesinden 25 bin liralık bir cihaz talep edildi. Rahat nefes alıp vermesini sağlayan cihazı alacak durumu olmayan aile, ilçe kaymakamlığına yaptığı başvuru sonrası cihaz verildi. Yaşaması için "kök hücre" tedavisi olması gerektiği söylenilen Kuzey bebeğin ailesi ise maddi durumları el vermediği için binlerce liralık tedaviyi karşılayamıyor. Çaresiz aile, bebek bezi almakta zorlandıklarını ifade ettikleri Kuzey bebeğin tedavisi için hayırseverlerden yardım eli bekliyor.

"Hakkari'de asker olan eşimin morali bozulmasın diye yalan söylemek durumunda kalıyorum"

Bebeğinin ölmesinden endişe ettiklerini ifade eden anne Ayça Demirci, "Bu hastalık ölümcül bunun tedavisi yokmuş kolay değilmiş. Bebeğimin hastalığını internetten araştırdım. Bize doktorlarda söylediler. Çocuğum şu anda 1 yaşında çocuğum cihazlara bağlı olarak yaşamak zorunda. Bu cihazlar yokken çocuğumun yüzü morarıyordu nefes alamıyordu. Havalarla yaşıyordu. Hastaneye gittiğimizde hemen boğazını deldiler, yoksa ölecekti. Eşim Hakkari, Şemdinli de asker o da oğlumun iyi olduğunu sanıyor sırf onun morali bozulmasın diye yalan söylemek durumunda kalıyorum. Terörün ortasında onlar zaten" dedi.

"Daha önce kalbi durdu"

Kuzey bebeğin babaannesi Berna Demirci ise torununun nefessiz kalması ve sonrasında hastaneye götürdüklerinde gerçekle burada karşılaştıklarını kaydederek, "Doğduğu hastaneye gittik bize testte kansız dediler aldık bebeğimizi eve getirdik. Daha sonra başka bir hastaneye getirdik orada bebeğimiz epilepsi hastası olduğunu öğrendik.3 gece orada hastanede kaldık. 3’üncü gece hastanede kalbi durdu şok aletleri ile hayata döndürdüler. Daha sonra bizi oradan da başka hastaneye sevk ettiler. Orada da 1 ay kaldı tedavi için. Ondan sonra Kuzey’in ilaçlarını verirken bir de baktık boynu düşüyor ağzından köpük geliyor. En yakın hastaneye getirdik onu onlarda bize bebeğin boğazının delinmesi gerektiğini söylediler. Boğazı delindikten sonra da bizden bu cihazları istediler. Daha sonra ilçe kaymakamlığa gittik onlarda bize 25 bin lira civarındaki bu makineleri aldılar ne gerekiyorsa yaptılar" diye konuştu.

"Cumhurbaşkanımız ne olur torunuma yardım etsin"

Torunun iyi olabilmesi için kök hücre tedavisinin gerekliliğini söyleyen babaanne Demirci, "Epilepsi nöbeti geçiriyor her gün beyninde bir hücre ölüyor. Ha öldü ha kalacak diye bekliyoruz. Sayın Cumhurbaşkanımıza sesleniyorum ne olur torunuma bir yardım etsin ondan başka bir şey istemiyorum" şeklinde konuştu.

