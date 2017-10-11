Hakkari'de teröristler füzeyle saldırdı

Hakkari'nin Çukurca ilçesi Gerki tepe bölgesinde çalışma yapan iş makinesine teröristler sınır ötesinde güdümlü füzeyle saldırdı. Saldırıda operatör uzman çavuş yaralandı.



Hakkari'nin Çukurca ilçesinde, sınırın Irak tarafındaki PKK'lı teröristlerce güdümlü füze ile düzenlenen saldırıda 1 asker hafif yaralandı.

Güvenlik kaynaklarından alınan bilgiye göre, Gerki Tepe bölgesinde çalışma yapan iş makinesine sınırın Irak tarafından teröristlerce güdümlü füze ile saldırı gerçekleştirildi.

Saldırıda, iş makinesi operatörü uzman çavuş hafif yaralandı.

Yaralı asker helikopterle getirildiği Hakkari Devlet Hastanesinde tedavi altına alındı.

Hakkari Valisi Cüneyit Orhan Toprak ise, sınır ötesinde atılan güdümlü füze saldırısında yaralanan uzman çavuşun sağlık durumunun iyi olduğunu söyledi.

O TERÖRİSTLER ÖLDÜRÜLDÜ

Hakkari'nin Çukurca ilçesinde hudut birliğine saldıran 2 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi.

Edinilen bilgiye göre, Çukurca Güven Dağı batısı Kovan Dağı Hudut Birliğine akşam saatlerinde PKK'lı teröristler tarafından taciz ateşi açıldı.

Güvenlik güçlerinin anında karşılık vermesi üzerine 2 bölücü terör örgütü mensubu, Zırhlı Muhabere Aracı'ndan (ZMA) yapılan ateş sonucu etkisiz hale getirildi.