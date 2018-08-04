Hakkari'den acı haber: 1 şehit, 8 yaralı

Hakkari Valiliğinden yapılan açıklamada, "Yüksekova Çobanpınar Meşkan Tepeden dönen polislerin içerisinde bulunduğu zıhlı kirpinin geçişi sırasında PKK’lı teröristler tarafından yolda düzenlen el yapımı patlayıcının infilak ettirilmesi sonucu ilk bilgilere göre 1 ağır 8’i hafif 9 polis yaralandı. Yaralı polisler hastaneye kaldırılarak tedavi altına alınırken, bölgeye çok sayıda güvenlik güçleri sevk edildi" denilmişti. Acı haber ise biraz önce geldi.

1 POLİS ŞEHİT OLDU

Bir son dakika haberine göre; Hakkari'nin Yüksekova ilçesi'nde PKK'lı teröristlerce önceden yola döşenen EYP'nin, zırhlı polis aracının geçişi sırasında patlatılması sonucu yaralanan polislerden 1'inin şehit olduğu bildirildi.