Hakkari'nin Dicle ablasıyla gurur duy Türkiyem

Bölgede huzur ve güvenliği sağlamak için gece gündüz çalışan güvenlik güçleri, başlattıkları projelerle de devlet ve vatandaş arasında gönül köprüsü oluşturuyor.



Gaziantep'ten 4 yıl önce Çukurca ilçesine atanan komiser yardımcısı Dicle Elceoğlu da gündüz ilçedeki huzur ve güvenliğin bozulmaması için çaba gösterirken, akşamları da çocukları terör örgütü ve yandaşlarının tuzaklarından korumak için ter döküyor.

İlçede meslektaşları ile kontrol noktalarındaki uygulamalara katılan Dicle Elceoğlu, çocuklara da İlçe Emniyet Müdürlüğü'nce desteklenen kick boks kursları ile spor sevgisi aşılıyor.



Çeşitli tarihlerde düzenlenen kick boks şampiyonalarında dereceler elde eden ve antrenörlük yapan Elceoğlu, kapalı spor salonu ve açık havada düzenli olarak idman yaptırdığı 50 sporcuyla yeni başarılar elde etmeyi hedefliyor.

"BİZ BU ÇOCUKLAR İÇİN BURADAYIZ"



Komiser Yardımcısı Elceoğlu, AA muhabirine yaptığı açıklamada, arkadaşları ile terörle mücadele görevlerini 7 gün 24 saat sürdürdüklerini söyledi.



Milletin huzuru ve vatanın bölünmez bütünlüğü için her zaman görevlerinin başında bulunduklarını belirten Elceoğlu, şöyle dedi:



''Amacım çocuklara bir şeyler verebilmek. Bu çocuklar artık bize taş atmayacak, polisi sevecek, sarılacaklar. Taş atan çocuk değil, polisi görünce sarılıp öpen çocuklar yetiştireceğim. Çocuklar antrenmana gelince bana sarılıyorlar. Emniyet teşkilatından böyle bir eğitimi aldıkları için mutlular. Önce 6 öğrenci ile başladım. Daha sonra öğrenci sayım 36 'ya çıktı. Her gün sayımız artıyor. Biz bu çocuklar için burada varız ve burada var olmaya devam edeceğiz."



Yapılan duyurular sonucunda kurslara katılan çocukların malzeme ihtiyaçlarını karşılayan İlçe Emniyet Müdürlüğü, antrenmanlar sonrasında da meyve suyu ve kek ikramında bulunuyor.