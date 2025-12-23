  1. Anasayfa
Halı saha maçında saha savaş alanına döndü; araya girenler de dayak yedi

Güncelleme:

İzmir'de futbol maçı yapan iki takımın oyuncuları tekme-tokat birbirlerine girdi. Kavga, halı sahanın kamerasına saniye saniye yansıdı.

Olay, Buca ilçesinde bulunan bir halı sahada meydana geldi. Dün akşam futbol oynamak için halı sahaya gelen iki takımın oyuncuları arasında bilinmeyen bir sebeple çıkan tartışma kavgaya dönüştü.

İki takımın oyuncuları tekme tokat birbirlerine girerken kavgayı ayırmaya çalışanlar da darbe aldı.

İhbar üzerine bölgeye polis ekipleri sevk edilirken, kavgaya karışanlar ifadeleri alınmak üzere polis merkezine götürüldü.
Kavga anı halı sahanın kamerası tarafından saniye saniye görüntülendi.

İHA

