Halı sahada küfüre hapis cezası

Samsun'da oynanan halı saha maçında iki savcıyı tehdit edip, hakarette bulunduğu iddiasıyla yargılanan uzman çavuş, 5 ay hapis cezasına çarptırıldı.

Samsun'da Uzman Çavuş A.D. (26) yaptıkları halı saha maçında tartıştığı 2 savcıyı tehdit edip, hakarette bulunduğu suçlamasıyla yargılandığı davada 5 ay hapis cezasına çarptırıldı. A.D., iki savcıyı, takım arkadaşlarının ifadesini etkilediği iddiasıyla Hakimler ve Savcılar Kurulu’na şikayet etti. Hakimler ve Savcılar Kurulu Birinci Dairesi, savcılar hakkında soruşturma izni vermedi.

Olay, 9 Eylül 2023’te gece yarısı sıralarında Vezirköprü ilçesi Esentepe Mahallesi’ndeki halı sahada meydana geldi. Adliye ve askeri personel ile avukatların halı saha maçında Uzman Çavuş A.D. ile Cumhuriyet savcıları Ş.D. (29) ve H.Ö. (28) arasında tartışma çıktı. Sahadakiler, araya girerek tarafları sakinleştirmeye çalıştı. Tartışma soyunma odasında da devam etti. A.D., olaydan yaklaşık yarım saat sonra gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen A.D., çıkarıldığı Vezirköprü Sulh Ceza Hakimliği tarafından adli kontrol şartıyla serbest bırakılıp, silahına da el konuldu. Olay anı halı sahanın güvenlik kamerasına yansıdı.

SAVCILARIN İFADE ODASINA GİRDİĞİ ANLAR KAMERADA

Olay gecesi saat 02.30 sıralarında Cumhuriyet savcıları Ş.D. ile H.Ö., olayın tanıkları Z.A. ile H.P.’nin Vezirköprü İlçe Emniyet Müdürlüğü’nde ifade verdiği sırada odaya girdi. Savcı H.Ö., A.D.’nin hem takım arkadaşı hem de meslektaşı olan Z.A. ile H.P.’nin ifadelerini okuduktan sonra iddiaya göre kendilerine arkadaşlarını korumamaları konusunda uyarıda bulundu. O anlar polis merkezinin güvenlik kamerasına yansıdı. Uzman Çavuş A.D., 13 Eylül 2023’te Hakimler ve Savcılar Kuruluğu Başkanlığı’na konuya ilişkin şikayette bulundu.

Yapılan şikayette, “Olay nedeniyle mesleğinin verdiği yetkileri kötüye kullanarak bana hakaret eden, beni tehdit eden ve daha sonra hakkımda yürütülen soruşturmayı nüfuzunu kullanarak etkilemeye çalışan ve de bu sıradan olay nedeniyle hukuka aykırı gözaltı kararı vererek beni mahkemeye sevk eden ve hakkımda usule ve hukuka aykırı tedbir kararı veren savcı H.Ö, Ş.D. ile S.Ç.K. ve hakim M.B.Ş. hakkında şikayetçiyim” ifadelerine yer verildi.

Öte yandan, Vezirköprü Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan A.D. hakkındaki iddianame, Vezirköprü Asliye Ceza Mahkemesi’nde kabul edildi. ‘Tehdit ve ‘Hakaret’ suçlamalarından tutuksuz yargılanan A.D., 16 Ekim 2023’te ilk kez hakim karşısına çıktı.

‘SAVCI OLDUKLARINI BİLMİYORDUM’

A.D., yaptığı savunmada, “Karşı takımda Ö.F.A. isimli şahıs bana faul yaptı, ben de ona olayı anlatmak için elimi kullanarak yaptığı şeyi gösterdim. Bu sırada savcı Ş.D. ‘Ne el kol hareketi yapıyorsun lan, elini kolunu indir’ diyerek bağırdı. Bana doğru yürüyordu, ben de ona ‘Sen kime lan diyorsun’ şeklinde cevap verdim. Sonrasında savcı H.Ö., arkadan koşarak ‘Sen kime cevap veriyorsun’ dedi. Ben kendilerini tehdit etmedim. Sonrasında beni içeriye götürdüler. İddianamede geçtiği gibi hakaretlerde bulunmadım. Ben sinirlenerek oradaki kapıya vurdum ama kimseye hakaret etmedim. Ş.D. bana ithafen ‘Sen pazartesiyi bekle, görüşeceğiz’ dedi. Ben daha sonra başka bir kısma geçtim. Tartıştığımız sırada savcı olduklarını bilmiyordum” dedi.

‘LAN DEMEDİM’

Savcı H.Ö. ise verdiği ifadede, “A.D., maç başından beri agresif bir haldeydi. Ö.F.A. ile sözlü diyalog yaşadı. Bunun üzerine Ş.D. ‘Niye el kol hareketi yapıyorsun’ dedi. A.D., savcı arkadaşıma ‘Senin beynini dağıtırım’ diye bağırıp üzerine koştu. Vurmasını engellemek amacıyla olay yerine hareketlendim. Askeri personeller A.D.’nin ağzını kapatarak dışarı çıkarmaya çalışıyordu. Ben kendisine tartışma esnasında ‘Lan’ diye bağırmadım. Bana olaydan sonra iddianamede geçen hakaretlerin sanık A.D. tarafından bize hitaben söylendiği söylendi. Gıyabımda hakarette bulunan sanıktan şikayetçiyim” diye konuştu.

‘TANIKLARA BASKI UYGULAMADIM’

Savcı Ş.D. ise verdiği ifadede, “Ö.F.A. ile pozisyon nedeniyle tartıştılar. Olay yerine yakındım. A.D.’ye ‘El kol hareketi yapma’ dedim. Bunu deyince kendisi bana, ‘Senin beynini dağıtırım’ dedi ve üzerime koştu. Olaya müdahale etmek için gelen H.Ö. savcımı konu büyümesin diye tuttum. Sanığı sahadan çıkarıp, götürdüler. Daha sonra emniyet binasından çıkacakken sağ taraftaki odada tanık beyanlarının alınacağı söylendi. Odaya girdim, oda içerisinde tanık H.P. ve Z.A. vardı. Kendilerine sırf arkadaşları diye A.D.’yi korumamaları gerektiğini ve ne duydularsa söylemeleri gerektiğini belirttim. Tanıklara baskı uygulama gibi bir durum olmadı” ifadelerini kullandı.

Mahkeme heyeti, 26 Mart 2024’te görülen 4’üncü celsenin sonunda A.D.’ye, savcı Ş.D.’ye yönelik işlediği ‘Tehdit’ suçundan 5 ay hapis, savcı Ş.D. ve H.Ö.’ye yönelik işlediği ‘Hakaret’ suçundan ise 109 gün adli para cezasına hükmedip, hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına karar verdi. İtiraz sonrası bir üst mahkeme yaptığı incelemede verilen kararı onadı.

Hakimler ve Savcılar Kurulu’ndan da Uzman Çavuş A.D.’nin konuya ilişkin şikayetine 17 Ekim 2024’te gelen cevapta ise Hakimler ve Savcılar Kurulu Birinci Dairesinin 2024/15145 sayılı kararıyla soruşturma izni verilmediği belirtildi.

Öte yandan, 2024 yılının ağustos ayında Ş.D.’nin Gaziantep Nizip Cumhuriyet Savcılığı’na, H.Ö.’nün ise Şanlıurfa Siverek Cumhuriyet Savcılığı’na tayini çıktığı, A.D.’ye ise eylül ayında tazminat davası açtıkları öğrenildi. (DHA)

DHA