Halil Falyalı cinayetinde karar açıklandı

Kıbrıs’ta öldürülen mafya lideri Halil Falyalı ile şoförü Murat Demirtaş’ın öldürülmesine ilişkin görülen davada karar açıklandı.

Kuzey Kıbrıs'ta 8 Şubat 2022 tarihinde uğradığı silahlı saldırıda şoförü M.D.’la birlikte öldürülen mafya lideri Halil Falyalı cinayetiyle ilgili davada karar açıklandı.

Mahkeme, sanıklar Ö.T.'u ömür boyu, V.S.'yi 35 yıl, M.Ç.'i ise 20 yıl hapis cezasına çarptırdı.

Girne Ağır Ceza Mahkemesinde görüşülen davanın kararında polis olağanüstü tedbirler aldı. Mahkeme avlusu, Mustafa Çağatay Caddesi ve birçok noktada Özel Harekat ekipleri görev aldı.

Sanıklar, Özel Harekatın korumalığını yaptığı araçlarla cezaevinden ayrı ayrı arabalarla taşınarak Girne Ağır Ceza Mahkemesi'ne getirildi. Sanıklar Ağır Ceza salonuna yerleştirilene kadar cadde araç trafiğine durduruldu.

Polis ekiplerinin duruşma salonunda da güvenlik önlemleri aldığı gözlemlendi.

KARAR AÇIKLANDI

Kararı açıklamak için oturum yapan ağır ceza heyeti, sanıkların planlayarak adam öldürme başta olmak üzere 17 davadan mahkum edildikleri hatırlatıldı.

Mahkeme Başkanı Soyer, sanıkların planladıkları cinayetten vazgeçebilecekken bu eylemlerini sürdürdüklerini, maktullerin otelden çıkış saatini hesapladıktan sonra Çatalköy'e hareket eden sanıkların burada öldürme eylemlerini gerçekleştirdiklerini dile getirdi. Soyer, cinayet işlenmeden önce sanıklar V.S. ile M.Ç.'in ülkeye kaçak girdiğini de söyledi.

Planlayarak adam öldürme suçunun ömür boyu hapis cezası öngören en ağır suçlar arasında olduğuna dikkat çeken Soyer, anayasaya göre herkesin yaşam hakkının olduğunu, yaşam hakkının en temel insan hakkı olduğunu vurguladı. Soyer, sanık Ö.T.'un "taammüden adam öldürme" fiilini bizzat gerçekleştirdiğini, bu nedenle bu sanığa daha ağır ceza verilmesine karar verdiklerini söyledi.

Diğer sanıklar V.S. ile M.Ç.'in de taammüden adam öldürme suçuna iştirak ettiklerini belirten Soyer, sanıkların planlayarak, tasarlayarak ve acımasız bir biçimde "adam öldürme" suçunu istediklerini dile getirdi.

Sanık Ö.T.'a ömür boyu, V.S.'ye 35 yıl, M.Ç.'e ise 20 yıl hapis cezası verildi.

NE OLMUŞTU?

Kuzey Kıbrıs’ın Girne şehrinin Çatalköy mevkiinde bulunan 20 Temmuz Caddesi üzerinde, 8 Şubat 2022 günü saat 18.45 sıralarında Halil Falyalı ve şoförü M.D. uzun namlulu ateşli silahlarla saldırıya uğramıştı. M.D. olay yerinde, Halil Falyalı ise kaldırıldığı Yakın Doğu Üniversite Hastanesinde hayatını kaybetmişti.

Cinayet sonrasında soruşturmanın Türkiye ayağında İstanbul Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından 9 ve 17 Şubat tarihleri arasında gerçekleştirilen üç ayrı operasyonda, cinayetle doğrudan ya da dolaylı bağlantılı oldukları ileri sürülen 8 kişi gözaltına alınmıştı. Adliyeye sevk edilen şüphelilerden M.S., F.S., A.Ç., E.Y. ve C.Ş. tutuklanırken; M.S. ve iki şüpheli adli kontrolle serbest bırakılmıştı.

Savcılıkça hazırlanan iddianamede, F.S. ve M.S.’in, ‘tasarlayarak kasten öldürme’ suçundan 2’şer kez ağırlaştırılmış müebbet hapis ve ‘suç işlemek amacıyla silahlı örgüt kurmak veya yönetmek’ suçundan ise 5’er yıldan 12’şer yıla kadar hapis cezasına çarptırılmaları talep edildi.

İddianamede ayrıca, 4 şüpheli hakkında ise ‘tasarlayarak kasten öldürmeye yardım etme’ ve ‘suç işlemek için kurulan silahlı örgüte üye olmak’ suçlarından 32 yıl 6’şar aydan 46’şar yıla kadar hapis cezasıyla cezalandırılmaları talep edildi.