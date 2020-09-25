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  4. 25 Eylül 2020 14:22

Halil Sezai'nin darp ettiği kişinin baltalı görüntüsü ortaya çıktı

Tuzla'da komşusunu darp eden şarkıcı Halil Sezai'ye ilişkin yeni görüntüler ortaya çıktı. Görüntülerde yaşlı adamın elinde baltayla Halil Sezai'nin evine geldiği görülüyor.

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Tuzla'da komşusunu dövdüğü gerekçesiyle tutuklanan Halil Sezai'ye ilişkin yeni görüntüler ortaya çıktı. Sezai'nin avukatları tarafından mahkemeye sunulan görüntülerde Hüseyin Meriç'in elinde baltayla Sezai'nin evine gelerek tehdit ve hakaretlerde bulunduğu iddia edildi.

Tuzla'da 15 Eylül sabahı komşusu Hüseyin Meriç'i darp ettiği gerekçesi ile tutuklanan Halil Sezai Paracıkoğlu'nun avukatları, tutukluluğa itiraz ettiler. 



AVUKAT İTİRAZ DİLEKÇESİ İLE YENİ GÖRÜNTÜLER SUNDU
Sezai'nin avukatları Ahmet Gürel ve Mustafa Can Güler, Sulh Ceza Hakimliği'ne sundukları itiraz dilekçesine ek olarak yeni görüntüler de sundular.  Avukatların iddiasına göre, Hüseyin Meriç elinde balta ile 15 Eylül tarihinde saat 23.51'de Halil Sezai tarafından program için kullanılan evin önüne geliyor. Bir süre burada bekleyen Hüseyin Meriç, daha sonra geri gidiyor. Olay ise 15 Eylül günü sabah saatlerinde meydana gelmişti.



DHA

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