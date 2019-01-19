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  4. 19 Ocak 2019 15:13

Halk otobüsünde ilaçlı çay ve bisküvi ile gasp

Antalya'da içine uyku ilacı karıştırdığı çay ve bisküvi ile üç vatandaşın yaklaşık 2 bin 500 lira parasını ve 2 yüzüğünü yağmalayan şüpheli halk otobüsünde yakalandı.

Halk otobüsünde ilaçlı çay ve bisküvi ile gasp
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Antalya Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri Cevher O. isimli şahsın tanımadığı bir kişi tarafından kafede ikram edilen sigara ile uyutularak yağmalanmaya teşebbüs edilmesi, Mehmet D. isimli vatandaşın meltem parkında ikram edilen çay ile uyutularak üzerindeki 2 bin 350 TL'nin ve yüzüğünün alınması , Ekrem Y. isimli şahsın Konyaaltı caddesi üzerinde bir parkta yine kimliği belirsiz bir kişi tarafından bisküvi yedirilerek uyutularak 215 lirasının alınması ve son olarak Bekir Ö. isimli vatandaşın Sakarya Bulvarı Sakarya parkı içerisinde yine bisküvi yedirilerek uyutularak altın yüzüğünün alınması olayıyla ilgili çok yönlü soruşturma başlattı.

Yapılan incelemede olayları gerçekleştiren şüphelinin Seyfi S. (57) olduğunu tespit eden ekipler şüpheliyi bindiği halk otobüsünde yakalayıp gözaltına aldı. Şüpheli Seyfi S.'nin yapılan genel bilgi taramasında 'GBT) cezaevi firarisi olduğu, 7 ayrı dosyadan toplam 36 yıl kesinleşmiş hapis cezası ile aranmasının olduğu tespit edidi. Seyfi S.'nin yapılan üst aramasında ise içerisinde uyutucu ilaç olduğu değerlendirilen kuruyemiş, bisküvi, uyutucu hap ve toplam 3 bin310 TL para ya el konuldu. Emniyetteki sorgusu tamamlanan Seyfi S., adliyeye sevk edildi.

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