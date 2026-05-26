Hamamda fenalaşan 12 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti
Eskişehir'de ailesiyle birlikte gittiği hamamda fenalaşan Afganistan uyruklu 12 yaşındaki çocuk, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.
Eskişehir’de oturan 7 kişilik Afganistan uyruklu aile, Odunpazarı ilçesine bağlı Deliklitaş Mahallesi’ndeki bir hamama gitti. Ailenin oğlu J.S., bir süre sonra fenalaştı. İhbar üzerine adrese sağlık ekibi sevk edildi. J.S., sağlık ekibinin müdahalesinin ardından Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi’ne kaldırıldı. J.S., doktorların tüm çabasına karşın kurtarılamadı.
Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
DHA
