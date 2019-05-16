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  4. 16 Mayıs 2019 23:38

Hamile eşini bıçakladı !

İzmir'de boşanmak isteyen eşini tarafından bıçaklanan hamile kadın ağır yaralandı. Ormanlık alanda kalan yaralı kadının imdadına çevredekiler yetişti.

Hamile eşini bıçakladı !
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İzmir'in Karabağlar ilçesi Yeşilyurt Semtlerindeki evlerinden karısı S.A'yı kahvaltıya götürme bahanesiyle otomobile bindiren C.A (25), Balçova ilçesindeki ormanlık alana gitti. 

Burada kendisinden boşanmak isteyen eşi ile tartışan C.A. eşini 10 yerinden bıçakla yaraladı. 

Eşini olay yerinde bırakan C.A. otomobiliyle uzaklaştı.

Çığlık seslerini duyanların ihbarı üzerine olay yerine gelen 112 Acil Sağlık ekipleri, yaralıyı 9 Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine kaldırdı.

Hayati tehlikesi bulunan kadının 4 aylık hamile olduğu öğrenildi.

S.A'nın şiddet gördüğü gerekçesiyle eşinden boşanmak istediği ileri sürüldü. 

Polis ekipleri, zanlının yakalanması için çalışma başlattı. 

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