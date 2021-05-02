Hamile eşini katleden cani tutuklandı

Konya'da 8 aylık hamile eşi Tuba M.’yi (23) boğazını keserek öldüren Ramazan M. (22), sevk edildiği mahkemede tutuklandı. Zanlının olaydan sonra yanında götürdüğü 2 yaşındaki kızı, devlet korumasına alındı.

Olay, dün saat 00.30 sıralarında merkez Karatay ilçesi, Şems-i Tebrizi Mahallesi, Karaaslan Sokak’ta meydana geldi. Ramazan M., ayrı yaşadığı eşi Tuba M.’nin evine geldi. Burada çıkan tartışmada Ramazan M., eşi Tuba M.’e bıçakla saldırdı. Tuba M. banyoya kaçtı, eşi Ramazan da peşinden gitti. Ramazan M., kendisine direnmeye çalışan Tuba M.'yi boğazını keserek öldürdü. Eşinin cansız bedenini banyodan yatak odasına taşıyan Ramazan M., oturma odasındaki kızı G.M.'yi de alarak evden kaçtı.

Gürültüyü duyan komşularının ihbarı üzerine adrese polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Eve gelen polisler, Tuba M.'i yatak odasında kanlar içerisinde yatarken buldu. Sağlık ekibinin yaptığı kontrolde M.’nin yaşamını yitirdiği belirlendi. 8 aylık hamile olduğu saptanan Tuba M.’nin cenazesi dün toprağa verildi.

EŞİ AFFEDİNCE CEZAEVİNDEN TAHLİYE OLMUŞ

Ramazan M., dün öğle saatlerinde kızı ile birlikte olayın meydana geldiği eve geri gelince polisler tarafından yakalandı. Gözaltına alınan M., gazetecilerin "Neden yaptın?" sorusuna "Hakkımı yaptım" diye cevap verdi.

Gözaltına alınan Ramazan M., bugün sevk edildiği mahkemece tutuklandı. Kızı ise devlet korumasına alınıp çocuk yuvasına yerleştirildi. Ocak ayında kıskançlık nedeniyle Tuba M.'yi bacağından bıçakla yaralanan Ramazan M.'in 28 Nisan günü eşinin şikayetinden vazgeçmesi sonucu cezaevinden tahliye olduğu belirtildi.

Erkek çocuk dünyaya getirecek olan 8 aylık hamile Tuba M.'nin ise eşi Ramazan M.'yi, "Beni affet, bir daha yapmayacağım" demesi üzerine çocuklarının babasız yetişmemesi için şikayetinden vazgeçtiği öğrenildi.

DHA