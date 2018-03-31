Hamile kadın ve eşine silah çeken polis açığa alındı

Bolu'da, 6 aylık hamile olan Nevriye Aslım A.ve eşi Halit A. ile tartıştığı sırada silah çeken trafik polisi Cihan A. hakkında başlatılan soruşturma süresince açığa alındı.

TARTIŞMA ÇIKTI, POLİS HAMİLE KADINI DARP ETTİ

Olay, geçtiğimiz Pazar günü Büyükcami Mahallesi İzzet Baysal Caddesi üzerinde bulunan bir apartmanda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 6 aylık hamile olan 39 yaşındaki Nevriye Aslım A. ile üst komşuları olan trafik polisi Cihan A. arasında apartmanda tartışma yaşandı. Tartışmanın ardından polis memuru Cihan A., hamile olan Nevriye Aslım'ı darp etmeye başladı.

GÜRÜLTÜYÜ DUYUP EVDEN ÇIKAN EŞİNE DE SALDIRDI

Olay sırasında Nevriye Aslım'ın eşi Halit A., gürültüyü duyarak evden çıktı. Eşinin darp edildiğini gören A., polis memuruna tepki gösterdi. Polis memuru Cihan A., bu kez de Halit A.'ya saldırdı.

POLİS, TABANCASINI ÇIKARARAK ATEŞ ETTİ

Halit A. ile polis memuru Cihan A. arasında yaşanan kavga sırasında, C.A. belinden tabancasını çıkararak ateş etti. Silahın ateşlenmesine aldırış etmeyen C.A., Halit A.'yı yumruk ve silahla darp etmeye devam ettikten sonra apartmanın merdivenlerinden aşağı yuvarladı.

6 AYLIK HAMİLE KADIN, KORKUDAN BAYILDI

Halit A.'ın 6 aylık hamile eşi Nevrim Aslım da korkuyla bir anda merdivenlere yığıldı.

Silah sesini duyan komşular teker teker evlerinden çıkarak, Cihan A. ile Halit A.'yı ayırdı. Kollarında ve gözünde morluklar oluşan hamile Nevriye Aslım A., olay yerine gelen 112 sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından tedavisi için hastaneye kaldırıldı.

SORUŞTURMA SÜRESİNCE AÇIĞA ALINDI

Olaydan sonra emniyete giden A. çifti, polis memurundan şikayetçi oldu.

Polis memuru Cihan A.'nın Bolu Valiliği tarafından başlatılan soruşturmada süresince açığa alındığı öğrenildi.