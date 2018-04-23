Advertisement Advertisement
Binlerce kişiye müjde ! O ilimize kuruluyor
Binlerce kişiye müjde ! O ilimize kuruluyor
Saadet Partisi'nden bir kritik ziyaret daha !
Saadet Partisi'nden bir kritik ziyaret daha !
İstanbul'da yaz havası ! Sıcaklık 27 dereceyi aştı
İstanbul'da yaz havası ! Sıcaklık 27 dereceyi aştı
Almanya ile büyük kriz ! Türkiye nota verdi
Almanya ile büyük kriz ! Türkiye nota verdi
Sağlık sisteminde devrim ! Artık eczanelerde satılacak...
Sağlık sisteminde devrim ! Artık eczanelerde satılacak...
Güzel mankenden olay paylaşım; bekarlık günlerine döndü !
Güzel mankenden olay paylaşım; bekarlık günlerine döndü !
Düğünde katliam ! Suudi Arabistan vurdu, çok sayıda ölü var
Düğünde katliam ! Suudi Arabistan vurdu, çok sayıda ölü var
Ev alacaklara müjde ! İndirim başlıyor
Ev alacaklara müjde ! İndirim başlıyor
  1. Anasayfa
  2. Güncel
  3. 3. Sayfa
  4. 23 Nisan 2018 17:07

Hamile kadına sokak ortasında saldırdı !

Hatay'da 8 aylık hamile olan kadına sokak ortasında saldırıldı.

Hamile kadına sokak ortasında saldırdı !
A+ A-

Hatay'da Haluk İ. adlı saldırgan, 8 aylık hamile kadını sokak ortasında dövdü. Baygınlık geçirip yere düşen kadının karnına tekme attı ve köpeğini üstüne saldı. Saldırgan kendisine müdahale edenlere de vurdu. Saldırgan motosiklete binip kaçmaya çalışırken boynuna sarılan bir asker tarafından durduruldu. O anlar güvenlik kamerası tarafından saniye saniye görüntülendi.

Show TV'nin haberine göre, korkunç olay 19 Nisan günü Hatay'da meydana geldi. Görüntülerde, trafiğe kapalı bir yolda motosikletiyle ilerleyen saldırganın, kendisini uyaran hamile kadına acımasızca vurmaya başladığı görülüyor. Yere düşen kadının karnına tekme atan saldırgan, köpeğini de kadının üzerine saldırtıyor. Kendisine müdahale eden yaşlı bir adama da saldıran Haluk İ. adlı şahsı, yoldan geçen bir asker etkisiz hale getiriyor. 8 aylık hamile kadın iç kanama şüphesiyle hastaneye kaldırılırken, gözaltına alınan saldırganın kısa süre sonra serbest kaldığı iddia edildi.

tekme , hamile kadın , hatay
SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR SİTENE EKLE RSS BİZE ULAŞIN KÜNYE İNSAN KAYNAKLARI REKLAM