Hamile kadının bulunduğu araca saldırmışlardı ! İfadeleri ortaya çıktı

İstanbul Pendik E-5 Karayolu'nda içinde hamile kadının bulunduğu araca saldırı olayına ilişkin emniyette ifadeleri alınan şüpheliler Hasan ve Hüseyin Sel, tutuklama talebiyle mahkemeye sevk edildi.

Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı, 6 Temmuz'da Yunus Emre Bahçıvan ve hamile eşi Ayfer Bahçıvan'ın içinde bulunduğu araca, Pendik D-100 Karayolu'nda seyir halindeyken yol verme meselesi yüzünden önlerini kesen iki kişinin zarar vermesine ilişkin çıkan haberler ve şikayet üzerine harekete geçti. Başsavcılık, Seydioğlu Baklava AŞ sahipleri şüpheliler Hasan Sel ve Hüseyin Sel hakkında "mala zarar vermek" ve "trafik güvenliğini tehlikeye sokmak" suçlarından soruşturma başlattı.

Soruşturma kapsamında şüpheliler Hasan Sel ve Hüseyin Sel, ifadesi alınmak üzere Pendik İlçe Emniyet Müdürlüğü Şehit Adil Gözalıcı Polis Merkezine geldi.

Polis merkezindeki işlemleri tamamlanan şüpheliler, Anadolu Adalet Sarayı'na götürüldü. Zanlılar, savcılık ifadesinin ardından tutuklama talebiyle mahkemeye sevk edildi.

EMNİYET ŞERİDİNDE GİTMEDİKLERİNİ SÖYLEDİ

Pendik Şehit Adil Gözalıcı Polis Merkezi'ne giderek ifade veren Hasan Sel, Kastamonu'da yaşayan annelerini ziyaret etmek için yola çıktıklarında bu olayın gerçekleştiğini söyledi.



Annesinin şeker komasına girdiği yönünde haber almaları üzerine 6 Temmuz Cuma akşamı yola çıktıklarını söyleyen Hasan Sel'in olayı söyle anlattığı öğrenildi:

Aynı gün 19.00 sıralarında kardeşim Hüseyin Sel idaresindeki araç ile D-100 Karayolu üzerinde seyrediyorduk. Biz güvenlik şeridinde seyretmiyorduk. Şikayetçilerin aracını sollarken araç ani bir şekilde önümüze doğru geçti. Biz ani fren yapıp durduk. Bir hasar oluşmadı. Bizim aracımızın sol şoför tarafı yan aynası katlandı. Bir şey olmadığını gördük. Elimizle önemli değil tarzı işaret yaparak yolumuza devam ettik. O araç sağ tarafımızdan emniyet şeridini de kullanarak yanımıza geldi. Kendi aracının sol tarafı ile bizim aracımızın sağ tarafına yanaşarak kasıtlı olarak sağ yan aynamıza çarptı. Sonrasında camını aşarak şoför mahallinde bulunan şahıs küfür ve hakaret etti. Biz yine acelemiz olduğu için durmadık. Ben de elimle, 'ne var, hayırdır' işareti yaptım. Küfürlerine küfürle ya da kötü bir sözle karşılık vermedim. Biz yolumuza devam ederken bizi durdurma çabaları devam etti. Sonra arkamıza geçerek trafik yavaşladığı anda arkamızdan çarptı. Bu çarpma aracımıza üçüncü çarpmaydı. Ben ve kardeşim araçtan inerek aracının başına gittik. Biz aracımızdan indiğimizde görüntüye yansımayan tahrik edici el hareketleri yapmaktaydı. Yanına geldiğimde camı açmasını istedim. Camı açmadı. Bana 'aynamı kırdın' diye yan aynasını gösterdi. Ben de o anın stresi ve psikolojik durumu ile istem dışı yan aynasını kırdım. Sonra aracını bizim araca çarptığı için, geçiş mesafesi olmadığı için aracın üzerinden geçmek zorunda kaldım. Bu geçiş sırasında kaput üzerine bastım. Sonra aracımıza binerek yola devam ettik"

ŞİKAYETÇİ OLDU

Kastamonu'ya hasta olan annesinin yanına gittiklerini söyleyen Hasan Sel'in "Annemizi ziyaret ettikten sonra hakkımızda şikayet olduğunu öğrenerek en kısa sürede polis merkezine geldik. Böyle bir olayın yaşanmasını istemezdik. Ben kesinlikle bayanın hamile olduğunu bilmiyordum. Ve hamileyim diye bağırmasını camlar kapalı olduğu için duymadım. Olay sırasında üzerimde bulunan ruhsatlı tabancamı kendi rızamla polise teslim ediyorum" ifadelerini kullandığı belirtildi.



Ağır tahrik altında olayın yaşandığını öne süren Hasan Sel'in, "Bize küfür etmesinden dolayı ve aracımıza kasten verilen zarardan dolayı araç sürücüsünden davacı ve şikayetçiyim" dediği kaydedildi.

HÜSEYİN SEL EMNİYET ŞERİDİNİ ZAMAN ZAMAN KULLANDIĞINI KABUL ETTİ

Sürücü Hüseyin Sel de polis merkezindeki sorgusunda olay akşamı hasta olan annesini ziyaret etmek amacıyla Kastamonu'ya doğru yola çıktıklarını belirterek, "D-100 karayolunda dörtlülerim yanar halde seyir halindeydik. Acelem olduğu için bazı noktalarda emniyet şeridini kullanmış olabilirim. Şikayetçilerin aracını sollarken emniyet şeridinde değildim. Bu araç ani bir şekilde bizim aracımızın önüne doğru geldi. Bizim aracımızın sol şoför yan aynası katlandı. Ona da pardon ve özür mahiyetinde el işareti yaparak yola devam ettim. Sağ taraftan emniyet şeridini kullanarak bizim yanımıza geldi. Kasıtlı olarak sağ yan aynamıza çarptı. Şoför mahallinde bulunan şahıs camını açarak bize küfür ve hakaret etti. Küfürler bizde ağır tahrik oluşturdu. Biz yine acelemiz olduğu için durmadık. Küfürlerine küfürle ya da kötü bir sözle karşılık vermedik. Sonra arkamıza geçerek trafiğin yavaşladığı bir noktada arkadan çarptı. Ben durdum" dediği öğrenildi.

'OLAYA İŞTİRAKİM OLMAMIŞTIR'

Aracından inmedeki amacının olayı yatıştırmak olduğunu savunan Hüseyin Sel'in "Amacım onları yatıştırmak ve onlarla konuşmaktı. Hiçbir şekilde onlara sözlü veya fiili tahrik edici bir hareketim olmamıştır. Olayı yatıştırmak niyetindeydim. Zaten kaydedilen görüntülerde duruşum bellidir. Ben araç içindeki bayanın hamile olduğunu bilmiyordum. Daha sonra medyaya yansıyan görüntülerde bunu öğrendim. Olay anında aracın camları kapalı olduğu için ve ortamda gürültü olduğu için bayanın söylediklerini duymadım. Böyle bir olay yaşandığı için üzgünüm. Olayda şikayete konu eyleme hiçbir iştirakim olmadı. Şahsıma yapılan linç kampanyası tehlikeli bir boyuta ulaşmıştır. Bize küfür edilmesinden dolayı ve aracımıza kasten verilen zarardan dolayı araç sürücüsünden şikayetçiyim" dediği kaydedildi.

Polis merkezinde işlemleri tamamlanan sürücü, “Kara, Deniz Hava veya demir yolu ulaşım araçlarını kişilerin hayat, sağlık veya mal varlığı açısından tehlikeli olabilecek şekilde sevk ve idare eden kişi, üç aydan iki yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılır” maddesinden de adli işlem yapılarak adliyeye sevk edildi.

EHLİYETİNE EL KONULDU, BİN 110 LİRA PARA CEZASI VERİLDİ

Konuyla ilgili olarak Trafik Denetleme Şube Müdürlüğüne bağlı Sivil Trafik Ekipler Amirliği görevlileri, 07 BSS 76 plakalı aracın sürücüsü şüpheli H.S.’ye, “Aksine bir işaret bulunmadıkça sürücülerin; trafik kazası, arıza halleri, acil yardım, kurtarma, kar mücadelesi, kaza incelemesi, genel güvenlik ve asayişin sağlanması gibi durumlar dışında emniyet şeritlerini ve banketleri kullanmaları” maddesi ve “Araçlarını zorunlu bir neden olmadıkça, diğer araçların ilerleyişine engel olacak şekilde veya işaretle belirtilen hız sınırının altında sürmek, başkalarını rahatsız edecek veya tehlikeye sokacak şekilde gereksiz ani yavaşlamak” maddesinden 108 lira olmak üzere toplamda bin 110 lira idari para cezası uyguladı.



Ayrıca şahsın sürücü belgesi, Karayolları Trafik Kanununun 45 ve Karayolları Trafik Yönetmeliğinin 90. maddesine istinaden Sürücü Adayları ve Sürücülerde Aranacak Sağlık Şartları ile Muayenelerine Dair Yönetmelik hükümleri doğrultusunda sağlık şartları gereğince geçici olarak geri alındı.





KAPUTUN ÜZERİNE ÇIKIP TEKMELEDİ

İki maganda, içinde Yunus Emre Bahçıvan ve hamile eşi Ayfer Bahçıvan'ın bulunduğu arabaya saldırmıştı. Saldırgan aracın aynasını kırıp üzerine çıktı, o anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.

İddiaya göre, içinde Hasan Sel ve Hüseyin Sel'in içinde bulunduğu araç trafik polisine yakalanmamak için emniyet şeridinden çıkarak bir başka aracın önüne kırmak istedi. Bunun üzerine tartışma çıktı.

Tartışma sonrasında maganda aracını diğer sürücünün önüne kırdı. Aracın durmasının ardından otomobilden inen maganda camı yumruklamaya başladı. Trafik magandası hızını alamadı, aynayı kırdı ve kaputun üzerine çıkıp tekmelemeye başladı.

Bu sırada neye uğradığını şaşıran sürücü Yunus Emre Bahçıvan ve hamile eşi Ayfer Bahçıvan, bu anları kayda aldı. Hamile kadın çığlıklar atarken, olay cep telefonu kamerasına yansıdı. Görüntülerde maganda otomobilini aracın önüne kırıyor. Ardından önce camı yumrukluyor ve aynayı kırıyor. Bu sırada kadın çığlık atıyor. Maganda aracın üzerine çıkıyor ardından da uzaklaşıyor. Araç sürücüsü kaydettiği görüntülerle polise gidip şikayetçi oldu.

SEYİDOĞLU GIDA'DAN AÇIKLAMA: İSİM BENZERLİĞİ DIŞINDA HİÇBİR BAĞLANTI YOKTUR

Seyidoğlu Gıda, sosyal medyada ve bazı haber sitelerinde yer alan “Hamile Kadını Darp Eden Trafik Magandaları Seyidoğlu'nun sahibi çıktı” haberleriyle ilgili, “Haberlerde ve sosyal medya paylaşımlarında adı geçen şahısların markamızla ve kurumumuzla hiçbir bir bağlantısı yoktur“ açıklamasında bulundu.

Sosyal medyada ve bazı haber sitelerinde yer alan “Hamile Kadını Darp Eden Trafik Magandaları Seyidoğlu'nun sahibi çıktı” başlıklı haberlere yönelik Seyidoğlu Gıda'dan açıklama geldi.

Haberlerin ve paylaşımların Seyidoğlu markası ve kurumla hiçbir bağlantısının bulunmadığı belirtilen açıklamada, sosyal medya paylaşımlarında adı geçen H.S. ve ağabeyi H.S. isimli şahısların da Seyidoğlu şirketinde çalışmadığı ve herhangi bir görevde yer almadığı kaydedildi. Söz konusu şahısların İstanbul Pendik'te faaliyet gösteren bir baklava dükkanının sahipleri olduğu belirtilen açıklamada, “Bizim Seyidoğlu Markamızla isim benzerliği dışında hiçbir bağlantıları ne geçmişte ne de bugün olmamıştır.

Bu isim benzerliği nedeniyle sosyal medyada ve bazı haber sitelerinde markamızın saygınlığını karalayan haber siteleri ve kişiler için yasal başvurumuzu başlatmış olup, hamile bir kadını darp edecek hiçbir şahısın bizim kurumumuzda çalışamayacağını kamuoyuna saygıyla duyururuz. Yaşanan bilgi kirliği ve isim benzerliği sonucu böyle vahim bir vakada markamızın adının bilinçsizce ve bilgisizce anılmasından büyük üzüntü duyduk" denildi.



Trafikte saldırıya uğrayan mağdur çift konuştu

Trafikte hamile kadının bulunduğu araca saldırdılar